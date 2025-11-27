El Ayuntamiento de Vera inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto al doctor Diego Ramírez Soler

El Ayuntamiento de Vera ha aprobado hoy en sesión plenaria el inicio del expediente, a propuesta del Equipo de Gobierno del Partido Popular, para conceder ... la máxima distinción municipal al doctor D. Diego Ramírez Soler, «en reconocimiento a una vida ejemplar, dedicada con entrega, vocación y profesionalidad al servicio de los demás, contribuyendo al prestigio de nuestra ciudad y al bienestar de varias generaciones de veratenses y ciudadanos de toda la provincia», según ha indicado el alcalde de Vera, Alfonso García.

Así, el Pleno ha aprobado la apertura del procedimiento para otorgar esta distinción a quien, por méritos propios, representa uno de los mayores ejemplos de servicio a la comunidad.

La trayectoria profesional del doctor Ramírez Soler es ampliamente reconocida por su dedicación, su excelencia médica y su trato humano, que han contribuido de manera decisiva al bienestar de vecinos de Vera, de toda la comarca y de la provincia. Su labor ha proyectado el nombre de Vera y ha reforzado su prestigio institucional. «Es un honor poder decir que alguien de su talla es veratense», ha destacado el alcalde.

Más allá de su actividad profesional, también sobresale su profunda implicación en la vida social, cultural y religiosa del municipio. Su participación activa en la Semana Santa de Vera, especialmente como miembro de la junta directiva de la Hermandad de Jesús, constituye un ejemplo de compromiso con las tradiciones y valores que definen la identidad veratense.

Asimismo, Don Diego ha dejado como legado una valiosa obra literaria, entre la que destaca el Romance de Ciego, texto que figura en la Plaza Mayor y que narra el trágico terremoto que destruyó la antigua Vera, origen de la ciudad que hoy conocemos.

El Ayuntamiento invita a todas las personas que lo deseen a aportar testimonios y méritos al expediente que hoy se abre, con el convencimiento de que Don Diego Ramírez Soler reúne sobradamente las cualidades personales y profesionales exigidas por la Ordenanza de Honores y Distinciones para ser nombrado Hijo Predilecto de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Vera.

Así el alcalde, Alfonso García, ha concluido indicando que «su figura encarna valores fundamentales de nuestro municipio: esfuerzo, vocación de servicio, humanidad y amor por su pueblo. Por todo ello, constituye un motivo de orgullo para la Corporación Municipal y para todos los veratenses».