El Ayuntamiento de Vera inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto al doctor Diego Ramírez Soler

Hoy se ha aprobado en Pleno, por unanimidad, la propuesta presentada por el Equipo de Gobierno del Partido Popular

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El Ayuntamiento de Vera ha aprobado hoy en sesión plenaria el inicio del expediente, a propuesta del Equipo de Gobierno del Partido Popular, para conceder ... la máxima distinción municipal al doctor D. Diego Ramírez Soler, «en reconocimiento a una vida ejemplar, dedicada con entrega, vocación y profesionalidad al servicio de los demás, contribuyendo al prestigio de nuestra ciudad y al bienestar de varias generaciones de veratenses y ciudadanos de toda la provincia», según ha indicado el alcalde de Vera, Alfonso García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

