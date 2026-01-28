La borrasca Kristin paraliza actividades y activa planes de emergencia en el Levante almeriense

El paso de la borrasca Kristin mantiene este miércoles al Levante almeriense bajo una situación meteorológica adversa, con avisos naranjas y rojos por viento y ... fenómenos costeros activados por la Aemet. Las previsiones de rachas muy fuertes, que en algunos puntos podrían alcanzar e incluso superar los 130 kilómetros por hora, han obligado a los ayuntamientos de la comarca a activar planes de emergencia, cerrar instalaciones y suspender numerosas actividades como medida preventiva.

En Vera, con alerta naranja activa, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de todas las actividades culturales y deportivas al aire libre, así como el cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas exteriores, ante la previsión de rachas de hasta 90 kilómetros por hora y el fuerte temporal marítimo.

En Garrucha, las condiciones adversas han llevado a cancelar todas las actividades deportivas en el campo de fútbol y el pabellón municipal, además de la suspensión de las clases en la Escuela Municipal de Música. A ello se suma la activación, por parte de Protección Civil, de la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, que afecta especialmente a la provincia de Almería por viento y lluvias.

El Ayuntamiento de Mojácar ha anunciado la cancelación del mercadillo semanal previsto para este miércoles, ante la previsión de las fuertes rachas, con el objetivo de evitar riesgos tanto para comerciantes como para vecinos y visitantes.

En Cuevas del Almanzora, el consistorio ha suspendido las actividades culturales y deportivas al aire libre y ha procedido al cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas municipales. Además, se ha recomendado a los centros educativos evitar el uso de patios durante los recreos, ante un episodio de viento que también podría rozar los 100 kilómetros por hora.

En Pulpí, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales durante la jornada, ante la alerta naranja y la previsión de rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

También en Carboneras se han decretado cierres preventivos, afectando a las instalaciones deportivas municipales y a los parques Andaluz y Alborán. El Ayuntamiento ha puesto especial énfasis en los riesgos asociados al fuerte viento y al temporal marítimo, ante la previsión de fenómenos costeros adversos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sorbas ha informado de la ampliación de la alerta naranja por viento, activa desde las 12:00 hasta las 23:59 horas. Según la Aemet, las rachas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora y puntualmente llegar a los 130 kilómetros por hora. Durante este periodo, permanecen suspendidas las actividades extraescolares en espacios municipales.

Alerta roja

La situación es especialmente complicada en Huércal-Overa, donde se ha activado la alerta roja por viento. Las previsiones apuntan a rachas que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora, lo que ha llevado al Ayuntamiento a activar el Plan Municipal de Emergencias y a suspender las clases en los centros educativos, así como todas las actividades deportivas, talleres municipales y actividades al aire libre. Parques y zonas de recreo permanecerán cerrados mientras dure el episodio.

De forma general, los ayuntamientos del Levante almeriense insisten en la necesidad de extremar la precaución durante el episodio, evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos en balcones y terrazas, alejarse de zonas con riesgo de desprendimientos o elementos inestables y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Los servicios de emergencia permanecen en alerta ante una borrasca que mantiene en vilo a la comarca y que podría seguir causando incidencias a lo largo de la jornada.