Carboneras presenta su nueva campaña turística

La diputada de Turismo, María José Herrada, y el alcalde, Salvador Hernández, dan a conocer esta iniciativa bajo el lema 'Desconecta, para conectar con lo que importa', además de la nueva web de Turismo

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 6 de febrero 2026, 14:39

El Ayuntamiento de Carboneras y la Diputación de Almería han presentado oficialmente su campaña de promoción turística para el presente año, bajo el lema «Desconecta, ... para conectar con lo que importa», además de la nueva web de Turismo en la que los visitantes pueden encontrar todo lo que necesitan tanto para planificar como para disfrutar del destino. El alcalde, Salvador Hernández, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada y la concejala de Turismo, Juana García, han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a unas herramientas que fueron dadas a conocer a los principales agentes del sector —hoteleros, restauradores y empresas de servicios— durante un acto celebrado en el Castillo de San Andrés.

