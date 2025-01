Celia Navarro Martínez toma posesión como concejal del Ayuntamiento de Pulpí

David Roth Almería Martes, 28 de enero 2025, 13:40 Comenta Compartir

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Pulpí, celebrado el pasado lunes 27 de enero en el salón de plenos del consistorio, estuvo marcado por primera vez desde 2015 por la ausencia del exconcejal de Sanidad y miembro del equipo de Gobierno del Partido Popular, André Eveleens, fallecido el pasado 7 de enero. Al inicio de la sesión, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, pidió al resto de concejales de la Corporación Municipal y a los asistentes guardar un minuto de silencio en su memoria.

A continuación, se abordaron los distintos puntos del orden del día. Entre ellos, se aprobó por unanimidad el acta de las sesiones celebradas el 18 de noviembre de 2024 y el 19 de diciembre de 2024. Asimismo, se dio cuenta de los Decretos núm. 370-24 al 496-24 y del 001-25 al 016-25, y del acuerdo núm. 6.1. de la Junta de Gobierno Local del 17 de diciembre de 2024, relativo a la expropiación urgente para la adquisición de una parcela. No obstante, no se pudo tratar el punto sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Plusvalía, ya que no se ha aprobado todavía el Real Decreto que afecta a los Ayuntamientos.

Uno de los momentos más destacados de la sesión fue el segundo punto del orden del día, en el que la joven pulpileña Celia Navarro Martínez tomó posesión como nueva concejal del Ayuntamiento de Pulpí. Durante la ceremonia, Navarro Martínez recibió la medalla de concejal de la Corporación Municipal de manos del alcalde, convirtiéndose oficialmente en parte del equipo de Gobierno.

Por último, se informa a los vecinos de que todos los puntos del orden del día del pleno ordinario del Ayuntamiento de Pulpí podrán consultarse a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, así como en Nueve Televisión Almería, donde será emitido en los próximos días.