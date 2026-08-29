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Condenado por intentar asfixiar hasta la muerte a una mujer en una playa de Vera

El procesado tenía diagnosticado en el momento de los hechos un trastorno bipolar con episodio maniaco y síntomas psicóticos

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Condenado por intentar asfixiar hasta la muerte a una mujer en una playa de Vera

E. P.

Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de cárcel y ha impuesto nueve años de internamiento para tratamiento médico en un centro ... a un hombre que en julio de 2022 trató de asfixiar hasta la muerte a una mujer en una playa de Vera.

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