El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense refuerza su plantilla con 15 nuevos efectivos

El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense ha celebrado hoy la toma de posesión de los nuevos 15 efectivos con los que se ha visto ... reforzada su plantilla. El municipio de Mojácar ha albergado este emotivo acto en el que se incorporan de pleno derecho a la prestación de este servicio en el Levante Almeriense, Almanzora, Los Vélez y el municipio más extenso de la provincia: Níjar.

En el acto han participado el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, así como el alcalde anfitrión, Francisco García; la presidenta del Consorcio, Rosa María Cano y el jefe del Parque de Bomberos, Francisco Flores. Además, los familiares de los nuevos efectivos, los compañeros del Consorcio, alcaldes y concejales de la comarca, así como la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez han asistido a este acto que se ha celebrado en Centro de Usos Múltiples de Mojácar.

El presidente de Diputación ha destacado el orgullo que supone participar en este acto: «Hoy es un día importante porque soy testigo de cómo 15 luchadores cumplen sus sueños. Pero hoy es ante todo un día importante para nuestra tierra y las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez, porque van a ver reforzado un servicio tan básico como importante para la seguridad y bienestar de los almerienses».

En este sentido, García Alcaina ha resaltado que la labor de estos efectivos «conlleva muchísima responsabilidad, pero sobretodo la satisfacción de poder servir» a los almerienses cuando más lo necesitan: «Las tres comarcas en las que vais a trabajar han pasado de contar hace 10 años con 17 efectivos a cuadriplicar esa cifra. Desde hoy, 83 personas velaréis por la seguridad de estos almerienses. Estoy seguro de que todos los bomberos del Consorcio del Levante vais a trabajar unidos como una familia y vais a seguir haciendo de este consorcio un referente para la provincia de Almería».

Por último, ha detallado que para la Diputación Provincial es una prioridad el Servicio de Extinción de Incendios en los 103 municipios: «Tenemos un compromiso con todos vosotros, con el Consorcio, con los alcaldes y con los vecinos, para seguir trabajando en mejorar vuestro Servicio, que presta su vida para garantizar la seguridad y la vida de todos nosotros. Sólo me queda desearos lo mejor para esta etapa que hoy iniciáis con ilusión y con el convencimiento de que vuestros éxitos serán la salvaguarda de todos y cada uno de los vecinos de la provincia».

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García, se ha mostrado orgulloso de que el municipio se consolide como sede de un acto tan importante para el Consorcio y para la provincia: «Estamos orgullosos de formar parte de un Consorcio que ha demostrado una gran profesionalidad y que se ha consolidado como uno de los referentes de la provincia. Mojácar siempre le abrirá sus puertas a los profesionales que cada día velan por la seguridad de todos los vecinos de su zona de influencia».

Por último, Rosa María Cano, se ha dirigido a los protagonistas del acto: «A los quince nuevos bomberos que hoy asumís vuestro cargo, os pido que portéis el escudo que hoy luce en vuestro pecho con un inmenso orgullo, pero también con una profunda humildad, la cual define verdaderamente a los grandes profesionales. Cuidad siempre los unos de los otros; el compañerismo en vuestra profesión no es una opción secundaria, es la clave fundamental que os mantendrá a salvo en el cumplimiento del deber. Bienvenidos a la gran familia del CEIS Levante Almeriense, os deseo la mayor de las suertes en vuestra nueva andadura«.