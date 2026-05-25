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El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense refuerza su plantilla con 15 nuevos efectivos

Han tomado posesión de su plaza en un acto que ha acogido Mojácar y que han presidido el presidente de Diputación, el alcalde y la presidenta del Consorcio

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El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense refuerza su plantilla con 15 nuevos efectivos

Marcos Tárraga

Almería

El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense ha celebrado hoy la toma de posesión de los nuevos 15 efectivos con los que se ha visto ... reforzada su plantilla. El municipio de Mojácar ha albergado este emotivo acto en el que se incorporan de pleno derecho a la prestación de este servicio en el Levante Almeriense, Almanzora, Los Vélez y el municipio más extenso de la provincia: Níjar.

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El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense refuerza su plantilla con 15 nuevos efectivos

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