El Consultivo espera que el Ayuntamiento de Carboneras subsane deficiencias en el expediente de El Algarrobico

Tras examinar los servicios jurídicos la documentación adjunta a dicha solicitud «se observaron deficiencias significativas» que suponían impedimento legal a la emisión del correspondiente dictamen

E. P.

Almería

Sábado, 21 de febrero 2026, 12:38

Comenta

El Consejo Consultivo de Andalucía ha anunciado este sábado que se encuentra «a la espera» de que el Consistorio de Carboneras subsane las deficiencias en ... el expediente de El Algarrobico. En concreto, el pasado 5 de diciembre de 2025 tuvo entrada en el Consejo Consultivo andaluz el oficio del alcalde del Ayuntamiento de Carboneras por el que solicitaba dictamen en relación al procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal de 13 de enero de 2003 por el que se concedió licencia de obra al hotel de la promotora Azata del Sol en la playa de El Algarrobico.

