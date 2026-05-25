Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Cuevas del Almanzora inaugura el nuevo sendero de Fuente Álamo, un viaje a pie directo a la Edad del Bronce

El Ayuntamiento abría este domingo oficialmente esta nueva ruta homologada que conecta el municipio con uno de los yacimientos argáricos más importantes de Europa

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Cuevas del Almanzora inaugura el nuevo sendero de Fuente Álamo, un viaje a pie directo a la Edad del Bronce

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha inaugurado este fin de semana un nuevo sendero que propone un sugerente plan: caminar por el mismo sendero ... que recorrieron nuestros antepasados hace más de 4.000 años, pero con la seguridad, el confort y la belleza de una ruta senderista del siglo XXI.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Cuevas del Almanzora inaugura el nuevo sendero de Fuente Álamo, un viaje a pie directo a la Edad del Bronce

[]

Cuevas del Almanzora inaugura el nuevo sendero de Fuente Álamo, un viaje a pie directo a la Edad del Bronce