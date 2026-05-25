Cuevas del Almanzora inaugura el nuevo sendero de Fuente Álamo, un viaje a pie directo a la Edad del Bronce

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha inaugurado este fin de semana un nuevo sendero que propone un sugerente plan: caminar por el mismo sendero ... que recorrieron nuestros antepasados hace más de 4.000 años, pero con la seguridad, el confort y la belleza de una ruta senderista del siglo XXI.

La inauguración oficial del nuevo sendero homologado al yacimiento arqueológico de Fuente Álamo realizada este domingo ha resultado un éxito, con la participación de más de 70 personas entre senderistas y ciclistas.

Tras concluir con éxito los trabajos de acondicionamiento y puesta en valor del Área de Descanso, se dio el pistoletazo de salida a una infraestructura turística muy especial. Esta ruta, homologada por la Federación Andaluza de Montaña, Escalada y Senderismo, no es un camino cualquiera: es un cordón umbilical que conecta directamente el casco urbano con el corazón de la cultura argárica.

El gran atractivo de la jornada dominical radicó en la experiencia compartida. Los participantes no solo realizaron una actividad saludable al aire libre, sino que fueron los primeros en estrenar oficialmente un sendero diseñado para fundirse con el paisaje.

La ruta ofrece un contraste espectacular: arranca en el dinamismo del municipio y se adentra de forma segura y señalizada en un paraje de excepcional belleza natural, salpicado de antiguos cortijos. La recompensa final es la llegada a los pies del emblemático yacimiento de Fuente Álamo, donde el misterio de la Edad del Bronce sale al encuentro del caminante.

Un área de descanso totalmente renovada

Los senderistas y ciclistas descubrieron de primera mano el resultado de las recientes actuaciones de mejora. El espacio, que ha contado con una inversión de 14.738,38 euros (IVA incluido) financiada a través de los Fondos Next Generation (dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino), luce una cara completamente nueva, ya que se han instalado 50 metros de vallado perimetral de madera tratada y se ha camuflado estéticamente un muro de hormigón de 55 metros para mimetizarlo con el entorno además de haberse dotado el área con una pérgola y mesas de picnic, ideales para un respiro antes o después de la caminata.

Con esta apertura, Cuevas del Almanzora no solo ha recuperado un espacio degradado, sino que activa un motor de turismo cultural y de naturaleza sostenible. El Ayuntamiento invita a todos los vecinos, colectivos, senderistas y amantes de la historia a calzarse las botas y descubrir el camino que nos une con nuestro pasado. Igualmente, ha agradecido a la empresa Doseguer, al Club Deportivo Almagro y a Protección Civil su colaboración.