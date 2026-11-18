Evitar desplazamientos innecesarios y abrir las puertas de la administración a cualquier hora del día. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a ... través de la concejalía de Nuevas Tecnologías, ha incorporado en la página web municipal (www.cuevasdelalmanzora.es) un nuevo asistente virtual que ya ha atendido más de 120 consultas desde su puesta en marcha en septiembre.

El servicio está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, permitiendo a vecinos y visitantes obtener información práctica al momento, sin tener que esperar al horario de atención presencial o telefónica. De hecho, los primeros datos de uso confirman la utilidad de la herramienta: una parte muy significativa de las conversaciones se producen en horario nocturno o durante los fines de semana, además de registrarse consultas en distintos idiomas.

Entre los temas que más interés despiertan destacan las gestiones relacionadas con el padrón municipal, las convocatorias de empleo público, los recursos de Servicios Sociales y la localización de trámites en la sede electrónica.

Para garantizar que la información sea fiable y útil, los servicios técnicos municipales han alimentado este nuevo canal con más de un centenar de fichas detalladas sobre el funcionamiento del municipio. Gracias a ello, el chat guía al usuario con enlaces directos hacia la sede electrónica y resuelve dudas cotidianas sobre horarios de instalaciones deportivas, días de mercadillo, funcionamiento del punto limpio o teléfonos de contacto de las distintas áreas.

Desde su estreno, el equipo técnico revisa periódicamente las preguntas reales de los usuarios para detectar nuevas necesidades y ampliar la base de datos. Esta mejora continua ha permitido afinar la precisión del sistema: si al inicio no lograba responder a más de la mitad de las dudas, hoy en día resuelve con éxito más de dos de cada tres.

«Nuestro compromiso es claro: trabajar por una administración cada vez más abierta, transparente y cercana, donde cualquier vecino tenga acceso directo a la información pública sin barreras ni horarios. La incorporación de este nuevo asistente responde precisamente a esa hoja de ruta; no entendemos la modernización tecnológica como un fin en sí mismo, sino como una herramienta real para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía y eliminar burocracia innecesaria en su día a día», ha explicado el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria.

Desde el Consistorio se recuerda que las indicaciones del asistente tienen carácter meramente orientativo. Para formalizar cualquier gestión administrativa, los ciudadanos deben dirigirse siempre a la sede electrónica (sede.cuevasdelalmanzora.es) o contactar con el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el teléfono 950 456 488 o en el correo pac@cuevasdelalmanzora.es (de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas). Asimismo, por motivos de seguridad y protección de datos, se recomienda no introducir información personal como el DNI, la dirección o el número de teléfono en el chat.