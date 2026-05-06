Cuevas del Almanzora lidera el deporte inclusivo mundial en la 'Wings for Life World Run'

La edición de este año de la Wings for Life World Run en Cuevas del Almanzora, en Lunar Cable Park, no será una carrera convencional. ... El próximo domingo, el espacio del mejor Cable Ski de España no solo vibrará con el entusiasmo de los corredores locales, sino que se transformará en un escaparate global de innovación deportiva y activismo de primer nivel gracias a la presencia de destacadas figuras internacionales.

La gran novedad de esta edición es el desembarco de la vanguardia tecnológica desde Canadá. David Sagal, jefe de la Federación Canadiense de Para-Mountainbike y representante de Bowhead Corp, estará presente para liderar sesiones de prueba y demostraciones técnicas con equipamiento de ciclismo adaptado de última generación. Su presencia sitúa a Cuevas del Almanzora en el mapa mundial de la tecnología aplicada al deporte inclusivo.

El impacto mediático del evento se verá multiplicado gracias a la participación de Mason Branstrator, de la fundación Unite 2 Fight Paralysis. Con una comunidad de más de 300.000 seguidores, Branstrator será el altavoz principal para concienciar a nivel mundial sobre la importancia de la investigación de la médula espinal, conectando el evento de Almería con una audiencia global.

Élite deportiva y la firma de Red Bull

El prestigio deportivo está garantizado con la presencia de la ex-campeona mundial de wakeboarding, Sanne Meijer, quien refuerza el vínculo del Lunar Cable Park con la élite de los deportes de acción. Junto a ella, el equipo de Revvi y una potente delegación de Red Bull España, liderada por Javier Martos y Francisco Martín junto a 8 embajadores de la marca, asegurarán que la carrera cumpla con los estándares de producción más exigentes del mundo.

Para completar este elenco, el evento contará con la participación de Tractormman_oficial, cuya presencia promete generar un gran impacto en redes sociales, aportando una visión original y cercana que conecta la potencia del motor con el entorno único del Levante Almeriense.

«No estamos solo ante una carrera; estamos ante una cumbre de superación y tecnología. Que figuras de Canadá o EE.UU. elijan nuestro Cable y Cuevas del Almanzora para correr por los que no pueden, sitúa a Almería en la vanguardia de la solidaridad mundial», afirman desde la organización.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ha destacado la magnitud de este encuentro, que posiciona al municipio como un referente en eventos de alto impacto. Ha subrayado la relevancia de que el municipio sea el anfitrión de una cita de este calibre:« Cuevas del Almanzora vuelve a ser la sede de un evento que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de esperanza y vanguardia técnica. La llegada de figuras internacionales y marcas líderes como Red Bull sitúa a nuestro municipio en el mapa mundial de la solidaridad y el deporte de élite. Estamos demostrando que Cuevas tiene la capacidad de atraer talento global y de ofrecer unas instalaciones, como el Lunar Cable Park, que son referentes en toda Europa.»