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Cuevas del Almanzora lidera el deporte inclusivo mundial en la 'Wings for Life World Run'

Lunar Cable Park se convierte en el epicentro mundial con la llegada de figuras internacionales de la tecnología, del deporte adaptado y de élite

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Marcos Tárraga

Almería

La edición de este año de la Wings for Life World Run en Cuevas del Almanzora, en Lunar Cable Park, no será una carrera convencional. ... El próximo domingo, el espacio del mejor Cable Ski de España no solo vibrará con el entusiasmo de los corredores locales, sino que se transformará en un escaparate global de innovación deportiva y activismo de primer nivel gracias a la presencia de destacadas figuras internacionales.

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Cuevas del Almanzora lidera el deporte inclusivo mundial en la 'Wings for Life World Run'

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