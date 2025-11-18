Cuevas del Almanzora se llena de luz y tradición en una Feria de San Diego 2025 inolvidable

La Feria y Fiestas de San Diego 2025 de Cuevas del Almanzora, celebradas del miércoles 12 al domingo 16 de noviembre, han concluido con un ... balance extremadamente positivo, consolidándose una vez más como la última gran feria de la comarca y un vibrante homenaje al reencuentro y la tradición.

Durante cinco días, el municipio se ha convertido en el epicentro festivo, registrando una gran afluencia de público en todas las actividades programadas. Desde la emotiva Procesión en honor a San Diego de Alcalá hasta el ambiente inigualable de la Feria del Mediodía, el éxito ha sido la tónica dominante. La Nave Polivalente se llenó en las noches de concierto, mientras que la tradición ecuestre brilló con la popular Corrida de Cintas a caballo.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, ha expresado su profunda satisfacción: «la Feria de San Diego 2025 ha superado todas las expectativas. Hemos vivido unos días de alegría, tradición y convivencia que reafirman la importancia de estas celebraciones para nuestro pueblo. Hemos demostrado que Cuevas del Almanzora sabe honrar a su patrón y cerrar el año festivo de la comarca por todo lo alto, con una programación pensada para todos: niños, jóvenes y mayores, con música, gastronomía y atracciones en un ambiente entrañable e inclusivo.»

«Hemos disfrutado de la auténtica Feria del Mediodía, donde las Hermandades y Cofradías nos han deleitado un año más con los sabores tradicionales de nuestra tierra. Mi más sincero agradecimiento a ellos, y a todos los equipos que han hecho posible este éxito.»

El alcalde ha querido destacar y agradecer públicamente la labor esencial de todos los cuerpos y personas implicadas en el desarrollo seguro y ordenado de la Feria: «Quiero extender mi agradecimiento a todos los implicados: a nuestra Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y los servicios sanitarios por velar por la seguridad de todos. Y por supuesto, al personal del Ayuntamiento y de Obras y Servicios, cuyo trabajo incansable, muchas veces invisible, garantiza que todo esté a punto. Gracias a su esfuerzo conjunto, la Feria de San Diego ha sido un ejemplo de organización y buen ambiente.»

La Feria de San Diego 2025 ha marcado un nuevo hito, manteniendo vivas las tradiciones locales y asegurando un espacio de ocio y cultura inclusivo para todos los visitantes, despidiendo el ciclo festivo comarcal con la calidez que define a Cuevas del Almanzora.