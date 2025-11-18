Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuevas del Almanzora se llena de luz y tradición en una Feria de San Diego 2025 inolvidable

Participación masiva y gran ambiente en la última gran fiesta de la comarca, una celebración que ensalza la tradición y la convivencia

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

La Feria y Fiestas de San Diego 2025 de Cuevas del Almanzora, celebradas del miércoles 12 al domingo 16 de noviembre, han concluido con un ... balance extremadamente positivo, consolidándose una vez más como la última gran feria de la comarca y un vibrante homenaje al reencuentro y la tradición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  10. 10 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuevas del Almanzora se llena de luz y tradición en una Feria de San Diego 2025 inolvidable

Cuevas del Almanzora se llena de luz y tradición en una Feria de San Diego 2025 inolvidable