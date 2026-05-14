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Cuevas del Almanzora recupera el histórico Túnel minero de Villaricos para uso peatonal y turístico

Ofrecerá además un nuevo recorrido turístico conectado con la Necrópolis Fenicia de Villaricos, una de las mejor conservadas de Europa

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Cuevas del Almanzora recupera el histórico Túnel minero de Villaricos para uso peatonal y turístico

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha puesto en marcha el proyecto de acondicionamiento del Túnel 1 de Villaricos, una pieza fundamental del trazado del ... antiguo Ferrocarril Minero Herrerías-Villaricos. Esta infraestructura minera de principios del siglo XX será transformada en un moderno paso peatonal. Este proyecto busca integrar el patrimonio histórico industrial con el desarrollo turístico y la movilidad sostenible de la pedanía costera de Villaricos.

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