Cuevas del Almanzora recupera el histórico Túnel minero de Villaricos para uso peatonal y turístico

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha puesto en marcha el proyecto de acondicionamiento del Túnel 1 de Villaricos, una pieza fundamental del trazado del ... antiguo Ferrocarril Minero Herrerías-Villaricos. Esta infraestructura minera de principios del siglo XX será transformada en un moderno paso peatonal. Este proyecto busca integrar el patrimonio histórico industrial con el desarrollo turístico y la movilidad sostenible de la pedanía costera de Villaricos.

Un enclave de valor histórico y arqueológico

El Túnel 1, con una longitud de 151 metros, es una pieza clave del patrimonio industrial minero de Almería, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Su ubicación es privilegiada: la boca de entrada se sitúa en la Necrópolis Fenicia de Villaricos, una de las mejor conservadas de Europa, mientras que su salida desemboca directamente en la emblemática Playa de Siret.

Tras una inspección técnica detallada realizada en junio de 2025 por especialistas en ingeniería de minas, el proyecto contempla una serie de intervenciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas. En primer lugar de saneamiento y limpieza con la eliminación de material inestable en la clave y hastiales del túnel, así como la retirada de barros acumulados. También está el refuerzo estructural mediante la instalación de sostenimientos metálicos y chapas en las zonas con riesgo de desprendimiento para asegurar la estabilidad a largo plazo.

Del mismo modo, la restauración del patrimonio, con la reposición de mampostería en el emboquille de los Hipogeos y adecuación del acceso en la zona de Siret. Por último, la mejora del entorno a través de la impermeabilización del túnel y adecuación del firme con capas de gravilla para facilitar el tránsito peatonal.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Cuevas del Almanzora, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con la financiación de fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

La actuación es impulsada en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Con esta intervención, Cuevas del Almanzora no solo rescata una infraestructura histórica del olvido, sino que ofrece a vecinos y visitantes un nuevo recorrido turístico, recuperando su legado arqueo-industrial, y transformando una infraestructura minera en una ruta ecoturística que conecta la historia fenicia con la belleza del litoral almeriense.