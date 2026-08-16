Cuevas lanza una campaña para fomentar el turismo más allá del verano

En pleno auge de las tradicionales campañas turísticas estivales, cargadas de tópicos de sol y playa y adjetivos vacíos, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ... ha decidido dar un golpe de efecto y desmarcarse. Con el lanzamiento de su nueva campaña promocional en redes sociales bajo el eslogan 'Cuevas del Almanzora es verdad', el municipio apuesta por una línea narrativa valiente, rompedora y profundamente crítica con las inercias del turismo masificado.

La pieza principal de la campaña arranca con un ritmo vertiginoso y una declaración de intenciones sin paños calientes: «Turismo. Destinos masificados. Experiencias estandarizadas. Comida fake. Vivencias fake». A través de este manifiesto, Cuevas del Almanzora contrapone la saturación de los destinos de 'consumir y tirar' con la realidad de un territorio que ha mantenido intacta su alma.

El eslogan 'es verdad' no es solo un reclamo publicitario; es una filosofía de viaje y una enmienda a la totalidad contra los paelladores industriales, los gastrobares clonados, los free tours de consumo rápido y las playas masificadas de octava fila. En Cuevas, el chiringuito no es una franquicia estandarizada: o te lo montas tú mismo en una cala virgen de aguas cristalinas o disfrutas del producto de la tierra con sabor real.

«En un momento en el que el turismo se ha convertido en un producto de usar y tirar, donde todo parece pensado solo para la foto rápida, nosotros nos presentamos como lo que somos: Cuevas no es un parque temático decorado para un scroll de Instagram, es un lugar vivo con 4.000 años de historia», apuntó la edil del área, Juana Haro.

Lejos de los cánones habituales que buscan captar al turista de última hora antes de las vacaciones de julio y agosto, la campaña se lanzó con la temporada de verano ya avanzada. Esta decisión no fue casual, sino que formó parte de una estrategia deliberada de desestacionalización.

Cuevas del Almanzora no busca llenar sus playas en agosto a cualquier precio; busca posicionarse en la mente del viajero consciente como un destino de calidad para las cuatro estaciones del año. La campaña demuestra que el municipio ofrece un patrimonio cultural, deportivo y paisajístico único sin importar la fecha del calendario.

Una serie de vídeos que recorren una oferta heterogénea y singular

La campaña se compone de cinco píldoras audiovisuales en formato vertical pensadas para impactar en redes sociales. La primera, el Manifiesto, bajo el título 'Es Verdad', ofrece una radiografía irónica y provocadora del turismo moderno frente a la verdad de un municipio auténtico.

La segunda está dedicada a la Cala del Peñón Cortado, con sus playas salvajes, un arco natural en el mar y el vestigio minero por donde se embarcaba la plata de la Sierra Almagrera. La tercera se centra en la Torre del Homenaje, antigua cárcel del Castillo, y presenta un impactante 'cómic' en piedra grabado en los muros de la torre por los propios prisioneros —bereberes, moriscos y combatientes de la Guerra de la Independencia— a lo largo de más de 400 años.

La cuarta píldora recorre las casas señoriales y muestra la magnificencia de los palacetes del siglo XIX, con frescos, mármoles y enrejados nacidos de la bonanza minera. La quinta se fija en Desert Springs y en el contraste de un campo de golf de nivel internacional y arquitectura de estilo californiano en pleno desierto almeriense.

Desde el buceo en aguas cristalinas hasta el golf en el 'desierto', pasando por el arte 'carcelario' o la gastronomía local, Cuevas del Almanzora invita al viajero a bajar de revoluciones: «Aquí no hay prisa. Cuevas tiene historias para dar y tomar».

Y con ese alma, Cuevas del Almanzora lanza esta campaña, «porque en un mundo saturado de filtros y experiencias precocinadas, descubrir un lugar que es verdad es lo que hoy más vale», describieron desde el área de Turismo y Cultura.