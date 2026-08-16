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Cuevas lanza una campaña para fomentar el turismo más allá del verano

El municipio presenta una serie audiovisual que desmonta el 'menú de plástico' e 'Instagram' para reivindicar el valor de lo auténtico

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Imagen del vídeo de la campaña

M. Tárraga

Almería

En pleno auge de las tradicionales campañas turísticas estivales, cargadas de tópicos de sol y playa y adjetivos vacíos, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ... ha decidido dar un golpe de efecto y desmarcarse. Con el lanzamiento de su nueva campaña promocional en redes sociales bajo el eslogan 'Cuevas del Almanzora es verdad', el municipio apuesta por una línea narrativa valiente, rompedora y profundamente crítica con las inercias del turismo masificado.

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