Desempleados de Huércal-Overa se preparan para trabajar en ocupaciones con alta demanda en la provincia Gracias al programa Empleo y Formación han adquirido competencias profesionales en servicios administrativos, atención sociosanitaria y montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión

Miércoles, 10 de septiembre 2025

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández Zurano, han entregado diplomas a los 45 alumnos y alumnas de dos proyectos de Empleo y Formación y un curso de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que ha desarrollado el consistorio huercalense, en los cuales la Consejería de Empleo ha invertido 887.472 euros.

Amós García ha destacado que los tres proyectos formativos «permitirán a personas desempleadas aumentar sus oportunidades de desarrollo profesional gracias a la adquisición de conocimientos y competencias en especialidades que tienen una alta demanda en Huércal-Overa, su comarca y la provincia de Almería, como son los servicios administrativos, la atención sociosanitaria a personas dependientes y el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión».

El responsable provincial de Empleo también ha señalado «el papel fundamental que juega la FPE en la mejora de la competitividad empresarial, aportando a las empresas profesionales cualificados que dan respuesta a sus necesidades de personal y contribuyen a su crecimiento».

Según ha remarcado Amós García, «desde el Gobierno andaluz reforzamos así el dinamismo de la provincia, el Levante almeriense y Huércal-Overa, que tiene un importante crecimiento empresarial, con 30 nuevas sociedades constituidas en los últimos seis meses, y más de 1.000 empresas dedicadas principalmente al comercio, la logística, la construcción, las energías renovables y los servicios».

El delegado territorial ha felicitado al alumnado de los proyectos formativos «por su esfuerzo, constancia y compromiso» y les ha ofrecido los recursos de la Consejería de Empleo para impulsar su inserción laboral, además de poner en valor «la importante apuesta que realiza el Ayuntamiento de Huércal-Overa para ofrecer a sus vecinos opciones para formarse y obtener un empleo». En este sentido, ha recordado que su departamento ha destinado una inversión superior a 1,6 millones de euros para respaldar nueve acciones de FPE en este municipio en los tres últimos años.

Además de estas tres acciones formativas que han finalizado, el Ayuntamiento de Huércal-Overa ha llevado a cabo dos cursos de FPE en las especialidades de ofimática y lengua extranjera profesional para gestión administrativa en la relación con el cliente. Asimismo, el consistorio huercalense es beneficiario del programa Andalucía Activa, que con 367.500 euros ha financiado la contratación de 35 personas desempleadas, de entre 18 y 35 años y mayores de 45 años, para realizar tareas de mejora de espacios públicos y zonas verdes y apoyo a la gestión administrativa.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que «desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa seguimos apostando por la formación como una herramienta clave para el desarrollo profesional de nuestros vecinos y para la generación de empleo en nuestro municipio. Gracias a la colaboración con la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, seguimos impulsando diversas acciones formativas que permiten a los huercalenses mejorar sus competencias en sectores que cuentan con una alta demanda laboral en la zona».

Con estas tres acciones formativas desarrolladas «damos un paso importante para los 45 vecinos que han completado con éxito su formación y que ahora cuentan con más oportunidades en el mercado laboral gracias a la certificación profesional», ha puntualizado Fernández, quien ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía y la Delegación de Empleo, que hacen posible estas iniciativas.

«Seguimos trabajando para ofrecer nuevas oportunidades de formación y empleo en Huércal-Overa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y fortalecer el tejido empresarial local. Así, actualmente se encuentra en marcha el curso de capacitación digital y en breve se iniciarán los proyectos integrales para jóvenes de 18 a 29 años en las áreas de atención sociosanitaria, cocina y camarero. Para todos ellos aún hay plazas disponibles, toda la información se puede obtener en el área de Fomento del Empleo del Ayuntamiento».