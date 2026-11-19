La Guardia Civil ha detenido al dependiente de un establecimiento comercial de Vera por presuntamente amenazar a un grupo de jóvenes durante un altercado ocurrido ... en la madrugada de este jueves en la avenida Juan Sebastián Elcano, en la zona de Colinas de Vera, en el que se vieron implicadas unas 15 personas y no se registraron heridos.

Según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press, los hechos se produjeron cuando varios jóvenes, de los que no se ha podido precisar si eran menores de edad, entraron en la tienda y el dependiente salió a increparlos y amenazarlos. Las denuncias presentadas apuntan a que el hombre portaba supuestamente un arma blanca, si bien este extremo no se ha confirmado.

Por su parte, Emergencias 112 Andalucía ha informado de que recibió un aviso a las 3.45 horas por una pelea multitudinaria y dio traslado a la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios.