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Detenido un hombre encapuchado tras cometer un atraco a punta de pistola en un local de Pulpí

La Guardia Civil de Almería recibió la alerta de que se estaba produciendo el delito en un establecimiento

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Detenido un hombre encapuchado tras cometer un atraco a punta de pistola en un local de Pulpí

E. P.

Almería

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este pasado viernes, 28 de agosto, a un varón encapuchado tras cometer un atraco a punta ... de pistola en un establecimiento de restauración en el municipio almeriense de Pulpí. La investigación llevada a cabo por la Benemérita sobre este suceso permitió esclarecer que el mismo autor cometió en días previos otro robo con pistola en mano en el mismo lugar.

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