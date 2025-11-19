Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto

Fuentes de la Comandancia han confirmado el arresto tras enfrentarse a «una veintena de agentes» que acudieron alertados por el personal del establecimiento

E. P.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:24

La Guardia Civil ha detenido por destrozos en la habitación de un apartahotel de Vera al hombre que el pasado mes de agosto arrancó parte ... de un dedo de un mordisco a un agente que trataba de reducirlo en el marco de una intervención en un domicilio de Garrucha.

