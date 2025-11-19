Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto

La Guardia Civil ha detenido por destrozos en la habitación de un apartahotel de Vera al hombre que el pasado mes de agosto arrancó parte ... de un dedo de un mordisco a un agente que trataba de reducirlo en el marco de una intervención en un domicilio de Garrucha.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press el arresto de este hombre durante la jornada del martes, cuando además se habría enfrentado a «una veintena de agentes» que acudieron alertados por el personal del establecimiento, según han aseverado.

El arrestado fue conducido hasta el Hospital de La Inmaculada para ser atendido por los servicios sanitarios dado el estado de agitación que presentaba, lo que motivó la actuación de los agentes.

Fue en agosto cuando, en ocasión anterior, la Guardia Civil fue requerida para prestar auxilio al personal sanitario que acudió a la vivienda en la que se encontraba el mismo hombre, quien precisaba asistencia médica pero se resistía a ser atendido.

Los agentes consiguieron reducirlo y trataron de inmovilizarlo en el suelo para que le fuera administrado un sedante, aunque en un momento dado consiguió revolverse y dar un bocado en el dedo índice de la mano izquierda a un agente, a quien arrancó parte de la falange.