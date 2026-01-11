Encuentran un cadáver en Mojácar en estado de descomposición avanzada

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición localizado el pasado viernes 9 de diciembre en un solar de ... la zona de Rambla de Campos, en el término municipal de Mojácar. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, la alerta se recibió a las 12.10 horas, tras el aviso de una persona que encontró restos óseos en una parcela próxima a la urbanización Vista de los Ángeles-Rumina.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que confirmaron la presencia de un cuerpo humano y activaron el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. Los restos se encontraban en un estado muy avanzado de descomposición, lo que apunta a que la muerte se produjo hace un largo periodo de tiempo.

Las primeras investigaciones señalan que podría tratarse de un varón de avanzada edad, aunque será el análisis forense el que determine la identidad de la víctima y la causa exacta del fallecimiento. Según el testimonio de varias personas de la zona, el cuerpo podría llevar más de un año en el lugar sin haber sido detectado.

Junto a los restos se encontraron varias pertenencias personales que han sido intervenidas por la Policía Judicial. Estos objetos serán analizados para intentar obtener información que permita avanzar en la identificación de la víctima y en la reconstrucción de los hechos.

Por el momento, el caso permanece abierto y a la espera de los resultados de las pruebas periciales. La Guardia Civil continúa recabando información para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si se trató de un fallecimiento natural o si existen indicios de otra causa. Las investigaciones siguen en marcha.