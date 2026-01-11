Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la Rambla de Campos, cerca de donde se halló el cadáver. Google Maps

Encuentran un cadáver en Mojácar en estado de descomposición avanzada

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que confirmaron la presencia de un cuerpo humano y activaron el protocolo judicial para el levantamiento

David Roth

Almería

Domingo, 11 de enero 2026, 20:32

Comenta

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición localizado el pasado viernes 9 de diciembre en un solar de ... la zona de Rambla de Campos, en el término municipal de Mojácar. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, la alerta se recibió a las 12.10 horas, tras el aviso de una persona que encontró restos óseos en una parcela próxima a la urbanización Vista de los Ángeles-Rumina.

