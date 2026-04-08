Éxito de participación en las jornadas de formación en socorrismo y primeros auxilios para jóvenes en Pulpí

El compromiso del Ayuntamiento de Pulpí con la capacitación y seguridad de sus ciudadanos ha sumado un nuevo hito con la finalización del curso de ... Primeros Auxilios, Socorrismo Terrestre y manejo del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA). En esta convocatoria, un grupo de más de 30 jóvenes pulpileños ha completado satisfactoriamente el programa formativo, adquiriendo las destrezas necesarias para intervenir de manera eficaz ante situaciones de emergencia.

La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de la Juventud de Pulpí entre el 30 de marzo y el 1 de abril, contó con la presencia y el acompañamiento de la concejal de Juventud, Nerea Gallardo. La edil pudo supervisar de primera mano el desarrollo de las sesiones, las cuales fueron impartidas por personal especializado de Cruz Roja de Pulpí. A lo largo de estas jornadas, el alumnado se sumergió en un programa integral que combinó de forma equilibrada la instrucción teórica con ejercicios prácticos esenciales para la correcta asimilación de los protocolos de actuación en el entorno terrestre.

Un aspecto fundamental de esta iniciativa ha sido su carácter accesible, ya que la formación ha sido totalmente gratuita para todos los participantes. Esto ha sido posible gracias a la apuesta del consistorio por el desarrollo juvenil y a la colaboración de la Diputación de Almería, institución encargada de subvencionar el proyecto. Con esta medida, se garantiza que el factor económico no suponga un obstáculo para que la juventud local acceda a una formación que resulta clave para la seguridad colectiva.

Con la clausura de este curso, el municipio no solo celebra el éxito académico de estos más de treinta alumnos, sino que refuerza el tejido de seguridad ciudadana. Esta preparación se considera vital, ya que dota a los jóvenes de la capacidad de salvar vidas y actuar con determinación y conocimiento ante cualquier incidente, reafirmando así la voluntad del Ayuntamiento de Pulpí de seguir apostando por la educación práctica y el bienestar de sus vecinos.