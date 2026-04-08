Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Éxito de participación en las jornadas de formación en socorrismo y primeros auxilios para jóvenes en Pulpí

Más de 30 participantes han finalizado con éxito el curso celebrado en el Centro de la Juventud de Pulpí del 30 de marzo al 1 de abril

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 8 de abril 2026, 13:34

Comenta

El compromiso del Ayuntamiento de Pulpí con la capacitación y seguridad de sus ciudadanos ha sumado un nuevo hito con la finalización del curso de ... Primeros Auxilios, Socorrismo Terrestre y manejo del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA). En esta convocatoria, un grupo de más de 30 jóvenes pulpileños ha completado satisfactoriamente el programa formativo, adquiriendo las destrezas necesarias para intervenir de manera eficaz ante situaciones de emergencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Locura por el bar de Granada con menús a cuatro euros: «Vendemos más de 80 al día»
  2. 2

    Las dos mujeres atacadas con un hacha en Montefrío permanecen en estado crítico
  3. 3 Detenido por masturbarse en plena calle delante de menores en el barrio granadino de Bola de Oro
  4. 4

    Mazazo millonario para el norte de Granada: toda la cosecha de almendra se pierde en una noche
  5. 5

    El radar de Granada que pone 64 multas al día
  6. 6 Rocío Díaz, cabeza de lista del PP por Granada a las elecciones del 17 de mayo en Andalucía
  7. 7 El desconocido que ha sembrado el caos en Montefrío: «Nadie sabe quién es»
  8. 8 Urrea y Cuenca encabezan la propuesta del PSOE de la capital para el 17M
  9. 9

    Trabajador de la frutería atacada en Montefrío: «Nos culpan a todos los marroquíes y ni lo conocemos»
  10. 10 La Universidad de Granada lanza una oferta de trabajo para cubrir siete plazas de la Escala Básica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Éxito de participación en las jornadas de formación en socorrismo y primeros auxilios para jóvenes en Pulpí

Éxito de participación en las jornadas de formación en socorrismo y primeros auxilios para jóvenes en Pulpí