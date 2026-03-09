Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del lugar de los hechos. Carlos Barba | EFE

La Fiscalía pide ampliar la autopsia del niño de Garrucha para precisar qué causó su muerte

El informe inicial apunta a un shock hipovolémico por un desgarro hepático y la investigación no descarta meses de agresiones previas

E. P.

Almería

Lunes, 9 de marzo 2026, 17:56

La Fiscalía ha solicitado una ampliación de la autopsia del niño de cuatro años presuntamente asesinado por su madre y su pareja sentimental el pasado ... 3 de diciembre en Garrucha para conocer la «acción directa o última» que habría provocado la muerte del menor.

