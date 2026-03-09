La Fiscalía pide ampliar la autopsia del niño de Garrucha para precisar qué causó su muerte

La Fiscalía ha solicitado una ampliación de la autopsia del niño de cuatro años presuntamente asesinado por su madre y su pareja sentimental el pasado ... 3 de diciembre en Garrucha para conocer la «acción directa o última» que habría provocado la muerte del menor.

En un escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Fiscal ha pedido una ampliación del informe forense que ya determinó que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que le ocasionó su fallecimiento en las horas inmediatamente posteriores.

En esta línea, la Fiscalía interesa que los médicos forenses determinen «en la medida de lo posible» la fecha en la que se produjeron varias de las «lesiones antiguas» que presentaba el cuerpo del menor y el mecanismo con el que se provocaron, lo que podría acreditar un maltrato continuado al niño.

Así, sugiere al titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera que autorice judicialmente a los forenses el examen del historial médico del menor.

De igual modo, la fiscal ha pedido que los médicos forenses se pronuncien sobre la «compatibilidad» del supuesto «tratamiento» que la madre del niño y su pareja sentimental le habrían dispensado con las lesiones que presenta el cadáver y la causación final de la muerte.

Cabe recordar que la defensa del investigado J.D.R.C. sostiene el niño habría sido sometido a un «masaje abdominal vigoroso de curandero» de forma «repetida» para tratarle de forma «negligente» un dolor abdominal, lo que a juicio de la defensa explicaría las lesiones hepáticas.

La Fiscalía se dirige en estos términos al instructor a la hora de impugnar y rechazar el recurso de reforma elevado por la defensa del investigado contra el auto emitido el pasado 22 de enero, por el que se denegó la práctica de ciertas diligencias solicitadas por la defensa.

Maltrato durante meses

Basándose en los indicios recabados hasta el momento, la Fiscalía señala la sentencia dictada el 20 de octubre de 2025 que condenaba a J.D.R.C. por malos tratos en el ámbito de la mujer por la que el investigado tenía prohibido comunicarse y aproximarse a la coacusada B.Y.B.O. así como a su hijo Lucas, pese a lo cual los tres continuaron «conviviendo juntos en una habitación que tenían arrendada» en Garrucha, ya que en las otras habitaciones vivían «moradores ajenos» a ellos.

En este sentido, la fiscal no descarta que desde dicha fecha, o incluso con anterioridad, el investigado hubiera «golpeado de forma reiterada y recurrente» al menor «en presencia» de su madre en esa habitación en la que moraban «sin que la madre lo hubiera impedido».

El Ministerio Público estima posible que, durante la mañana del día de los hechos, el investigado hubiera dado un «exceso de golpes» al menor «de forma consciente» en la zona abdominal, «sabiéndolo y no evitándolo la investigada», lo que habría derivado en el shock hipovolémico y desgarro hepático que, horas después, ocasionó la muerte del pequeño.

La investigación apunta que, estando ya cadáver el menor, habría sido traslado conjuntamente por ambos investigados sobre las 17,00 horas desde el citado domicilio a los restos de un búnker situado en una playa a las afueras del municipio, en dirección a Mojácar, donde fueron localizados por las fuerzas de seguridad sobre las 23,00 horas de ese día.

A la espera de una más depurada valoración jurídica, la Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de posibles delitos de quebrantamiento de condena, malos tratos habituales y asesinato.