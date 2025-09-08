Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos Levante

Excarcelan a dos personas en una colisión múltiple en Pulpí

Cuatro vehículos se han visto implicados en el choque, que deja a cinco heridos

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:56

Cinco personas han resultado heridas en una colisión múltiple de cuatro vehículos en torno a las 13:40 horas en Pulpí, según informa a IDEAL el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Tras recibir un aviso alertando de que había una persona atrapada, la sala coordinadora ha movilizado a una dotación de Bomberos del Levante, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Pulpí y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El aparatoso accidente, ocurrido en el kilómetro 18 del cruce de la localidad con San Juan de los Terreros, ha culminado con dos excarcelaciones ya que dos personas no podían salir del interior del vehículo. De momento, se desconoce la gravedad de las lesiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5 La Luna de sangre: el eclipse total lunar que se podrá ver durante 82 minutos este domingo
  6. 6 La estafa de la que alerta a la Guardia Civil: «Si tienes una llamada con estos prefijos, no contestes»
  7. 7

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  8. 8 La casa prefabricada de 175 m2 que está arrasando por su diseño y su precio
  9. 9 Los 6 pueblos de Andalucía que destaca Booking para una escapada en septiembre
  10. 10

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Excarcelan a dos personas en una colisión múltiple en Pulpí

Excarcelan a dos personas en una colisión múltiple en Pulpí