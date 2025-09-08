Excarcelan a dos personas en una colisión múltiple en Pulpí Cuatro vehículos se han visto implicados en el choque, que deja a cinco heridos

Nerea Escámez Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:56 Comenta Compartir

Cinco personas han resultado heridas en una colisión múltiple de cuatro vehículos en torno a las 13:40 horas en Pulpí, según informa a IDEAL el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Tras recibir un aviso alertando de que había una persona atrapada, la sala coordinadora ha movilizado a una dotación de Bomberos del Levante, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Pulpí y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El aparatoso accidente, ocurrido en el kilómetro 18 del cruce de la localidad con San Juan de los Terreros, ha culminado con dos excarcelaciones ya que dos personas no podían salir del interior del vehículo. De momento, se desconoce la gravedad de las lesiones.