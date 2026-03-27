De la gastronomía a la astronomía: Cuevas del Almanzora propone una primavera de experiencias únicas

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha presentado su nueva Programación Cultural de Primavera 2026, una invitación abierta a saborear, cuidar, observar y sorprenderse con ... la riqueza de la tierra cuevana. Bajo un calendario que abarca desde abril hasta junio, el municipio se transformará en un escenario vivo donde el patrimonio, la naturaleza y el arte se darán la mano.

La primavera arranca con fuerza con una invitación a los vecinos y visitantes a saborear lo mejor de la despensa almeriense y andaluza en la feria gastronómica Almanzora Gourmet, que tendrá lugar del 17 al 19 de abril en el Pabellón Polivalente. Pero, como el gusto no solo se satisface con la comida, el paladar cultural se deleitará también en los próximos meses con la música del Orfeón Tomás Luis de Victoria y la gran Gala del XX Aniversario de la Escuela de Música, Danza y Teatro el 20 de junio.

Esta programación se enfoca también en «el firme propósito de cuidar lo que nos rodea», tal y como ha explicado la concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio, Juana Haro. Por ello, se han organizado rutas de voluntariado ambiental para la recogida de basura en la desembocadura del río Almanzora y rutas senderistas que nos conectan con el paisaje, como la Ruta de las Fundiciones, o la novedosa Ruta de Fuente Álamo. «Cuidar nuestra historia es también redescubrirla» en visitas guiadas a la Necrópolis Fenicia de Villaricos o explorando los grafitos carcelarios de la Torre del Homenaje, e incluyendo nuevas visitas guiadas como la de recién restaurada Casa de los Figueras, o la de Personajes que dan nombre a las calles de Cuevas del Almanzora.

Desde el Ayuntamiento se invita a todos a observar con detenimiento. Desde la mirada artística en el Museo Taller Emilio Sdun, con exposiciones de grabados de Diego y Amaya Fabrega o la carpeta «4 poemas» de Federico García Lorca, hasta alzar la vista hacia el infinito, con nuevas observaciones astronómicas como la del 21 de junio en Las Herrerías, donde se acogerá una jornada de astronomía con observación del firmamento y charlas sobre mitología.

Finalmente, Cuevas del Almanzora es un lugar para sorprenderse. Ya sea a través de la gran pantalla con los cortos de Fical 2025 , con las historias de los cuadros contados en el MAMC o con el humor de Paula Palomo Carmona. La literatura también ocupará un lugar especial con encuentros junto a autores como Raúl Quinto o Eloy Cubillo Pinilla.

El alcalde Antonio Fernández ha asegurado: «en Cuevas del Almanzora, este año queremos que ese estado de ánimo (en primavera) sea la curiosidad. Y una curiosidad que nos llene de sensaciones, el cuerpo y la mente» y ha añadido que la programación que se propone «es una invitación formal a salir a la calle, a aprovechar este buen tiempo que nos regala nuestra tierra y a redescubrir la belleza que a veces, por las prisas del día a día, no alcanzamos a ver, a observar, y a disfrutar».