Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

De la gastronomía a la astronomía: Cuevas del Almanzora propone una primavera de experiencias únicas

Desde saborear productos de la tierra hasta dejarse cautivar por la belleza de un cielo único, hasta actividades para cuidar nuestro entorno y conectar con el paisaje y la historia a través de rutas senderistas, en la nueva programación cultural de abril a junio

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 27 de marzo 2026, 13:46

Comenta

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha presentado su nueva Programación Cultural de Primavera 2026, una invitación abierta a saborear, cuidar, observar y sorprenderse con ... la riqueza de la tierra cuevana. Bajo un calendario que abarca desde abril hasta junio, el municipio se transformará en un escenario vivo donde el patrimonio, la naturaleza y el arte se darán la mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Para mí ha sido un intento de asesinato, pero como no tenga algo roto, poco les va a caer; es una vergüenza»
  2. 2 Dos terremotos sacuden de nuevo Granada
  3. 3 El ranking de las 85 marcas de Granada que mejor saben venderse
  4. 4 El dibujo viral del despacho de Pedro Sánchez es obra de una estrella del cómic granadino
  5. 5 La señal del rombo blanco de la DGT que puede costar una multa de 200 euros
  6. 6 La comilona de William Levy y su pareja en un famoso restaurante de Granada: gran cochinillo y Gin Tonic de la casa
  7. 7 Aplausos para el metro en su llegada por primera vez a Churriana de la Vega
  8. 8 Día abre su primer supermercado en un gran municipio de Granada
  9. 9 Largas colas para entrar a la tetería con las mejores vistas de Granada
  10. 10

    La batalla de Alejandra en el Materno de Granada: un parto de alto riesgo que ya no es excepción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De la gastronomía a la astronomía: Cuevas del Almanzora propone una primavera de experiencias únicas

De la gastronomía a la astronomía: Cuevas del Almanzora propone una primavera de experiencias únicas