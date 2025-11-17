Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos

Se trata de una querella penal de amplio alcance contra María López, Rocío Galindo y los restantes miembros de la anterior Junta de Gobierno

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:00

El Ayuntamiento de Garrucha ha presentado ante la autoridad judicial una querella penal de amplio alcance contra María López, Rocío Galindo y los restantes miembros ... de la anterior Junta de Gobierno, por lo que considera una presunta trama de pagos irregulares y uso opaco de dinero municipal.

