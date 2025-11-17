El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos

El Ayuntamiento de Garrucha ha presentado ante la autoridad judicial una querella penal de amplio alcance contra María López, Rocío Galindo y los restantes miembros ... de la anterior Junta de Gobierno, por lo que considera una presunta trama de pagos irregulares y uso opaco de dinero municipal.

Según recoge el escrito presentado ante los tribunales, durante el mandato anterior se habrían autorizado gratificaciones a personas sin relación contractual con el Ayuntamiento, ejecutadas al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin obligación de cotizar o tributar. Los hechos denunciados apuntan a más de 130.000 euros presuntamente destinados a pagos en efectivo, sin control contable y fuera de los cauces legales, configurando —si así lo determina la Justicia— una desviación grave de fondos públicos.

El Ayuntamiento también denuncia un episodio que considera paradigmático del descontrol económico del anterior mandato. En la última Feria de la Gamba, la exalcaldesa habría solicitado un anticipo de caja de 5.000 euros, cantidad que —según señala la querella— la entonces concejal Rocío Galindo repartió directamente en efectivo entre personas de afinidad política, sin registro, justificación ni trazabilidad administrativa.

El actual equipo de gobierno califica la situación como «inadmisible, alarmante y contraria a los principios más básicos de legalidad y transparencia», subrayando que los hechos puestos en conocimiento del juzgado «superan con creces lo que puede considerarse una mala gestión; se trata de presuntas actuaciones conscientes y reiteradas que deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias».