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El Gobierno de Garrucha lleva a Antifraude el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del PSOE

El alcalde, Álvaro Ramos, insta a la Oficina Andaluza contra el Fraude a remitir a la Fiscalía los indicios de prevaricación y malversación detectados durante el mandato de la exalcaldesa María López

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El Gobierno de Garrucha lleva a Antifraude el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del PSOE

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Almería

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha, encabezado por el alcalde Álvaro Ramos, ha remitido a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la ... Corrupción (OAAF) el informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Con este movimiento, el actual Ejecutivo local solicita a la OAAF que acelere el cierre de su expediente y dé traslado inmediato de las actuaciones a la Fiscalía, al considerar que las irregularidades detectadas durante los mandatos de la exalcaldesa socialista María López encajan en el Código Penal.

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