El Gobierno de Garrucha lleva a Antifraude el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del PSOE

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha, encabezado por el alcalde Álvaro Ramos, ha remitido a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la ... Corrupción (OAAF) el informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Con este movimiento, el actual Ejecutivo local solicita a la OAAF que acelere el cierre de su expediente y dé traslado inmediato de las actuaciones a la Fiscalía, al considerar que las irregularidades detectadas durante los mandatos de la exalcaldesa socialista María López encajan en el Código Penal.

A la luz del documento aprobado por la Cámara de Cuentas el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento denuncia la existencia de un patrón continuado de presuntos delitos. Entre ellos, apuntan a una prevaricación administrativa continuada, basándose en la certificación del órgano auditor de que 44 trabajadores accedieron al Consistorio sin procedimiento de selección público. Esta falta de acreditación, señalan, se extendería a 147 laborales temporales en 2022, sumado a un proceso de estabilización donde 24 puestos habrían sido alterados artificialmente.

En el ámbito económico, el Gobierno local acusa a la anterior corporación de posible malversación de caudales públicos y fraude. Según las cifras extraídas del informe, se habrían comprometido 4,9 millones de euros en gastos sin consignación presupuestaria, de los cuales más de 1,6 millones corresponden a facturas y nóminas acumuladas irregularmente. A esto añaden el pago de más de 155.000 euros en horas extra y gratificaciones sin control horario, así como la presunta ocultación de expedientes a los propios auditores de la Cámara de Cuentas.

«Durante años, el PSOE gestionó el Ayuntamiento de Garrucha como si fuera su cortijo particular. No estamos ante simples descuidos administrativos, sino ante hechos de extrema gravedad con apariencia delictiva, y llegaremos hasta el final para que se depuren responsabilidades», ha aseverado el alcalde, Álvaro Ramos.

El PSOE defiende que son errores administrativos

Como contexto a esta ofensiva del Gobierno local, cabe recordar que el grupo municipal socialista ha denunciado recientemente una «utilización partidista» y una manipulación de las cifras del informe por parte del actual alcalde.

Para el PSOE, las conclusiones de la Cámara de Cuentas evidencian deficiencias de tramitación administrativa que deben corregirse, pero rechazan tajantemente cualquier acusación de corrupción o sustracción de fondos. En este sentido, los socialistas recuerdan que la falta de formalización de contratos es un problema histórico en Garrucha que se remonta a 1975, y aclaran que parte de los gastos sin cobertura contractual señalados en la auditoría corresponden a un periodo en el que el actual regidor ya estaba al frente del Ayuntamiento.

Además, frente a las acusaciones penales del Consistorio, el PSOE recuerda que existe un precedente reciente: el Tribunal de Cuentas ya analizó una denuncia del actual Ayuntamiento sobre facturas por valor de 2,1 millones de euros (periodo 2020-2023) y la Fiscalía solicitó el archivo de las diligencias. El Ministerio Público concluyó entonces que, aunque la tramitación fuera incorrecta, los servicios fueron efectivamente prestados al municipio, descartando así cualquier tipo de responsabilidad contable o perjuicio para las arcas públicas.