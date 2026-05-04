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El Gobierno de Garrucha solicita la dimisión de la concejala María López Cervantes

El equipo de Gobierno considera incompatible su continuidad en el cargo tras abstenerse, en su condición de diputada provincial, a una ayuda de 100.000 euros para la mejora de calles y la creación de un anfiteatro

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El Gobierno de Garrucha solicita la dimisión de la concejala María López Cervantes

Marcos Tárraga

Almería

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Garrucha ha solicitado públicamente la dimisión de María López Cervantes como concejala del pleno municipal. Esta petición se ... produce tras constatarse su posicionamiento en una votación clave para el municipio en el ámbito de la Diputación Provincial, la cual ha generado un profundo malestar en el seno de la administración local.

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