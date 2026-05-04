El Gobierno de Garrucha solicita la dimisión de la concejala María López Cervantes

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Garrucha ha solicitado públicamente la dimisión de María López Cervantes como concejala del pleno municipal. Esta petición se ... produce tras constatarse su posicionamiento en una votación clave para el municipio en el ámbito de la Diputación Provincial, la cual ha generado un profundo malestar en el seno de la administración local.

Según se ha podido certificar, María López Cervantes, en su condición de diputada provincial, optó por la abstención en una votación que contemplaba la llegada de una ayuda económica de 100.000 euros destinada específicamente al municipio de Garrucha. Esta financiación estaba prevista para diversas actuaciones de mejora urbana, entre las que se incluían el arreglo de calles y la construcción de un anfiteatro.

Desde el Gobierno municipal se considera que esta decisión resulta frontalmente contraria a los intereses generales del municipio, al no haber respaldado una iniciativa que suponía una inversión directa en beneficio de los vecinos y vecinas de Garrucha. Asimismo, el equipo de Gobierno señala que esta actuación evidencia una priorización de la disciplina de partido sobre las necesidades locales. A su juicio, esto supone un menoscabo en la representación de la ciudadanía por parte de la concejala, quien además ejerce como portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento.

Por todo ello, el Gobierno de Garrucha solicita formalmente la dimisión de María López Cervantes como concejala del pleno municipal, al considerar que su continuidad en el cargo no resulta compatible con la defensa de los intereses del municipio. En este sentido, el Ejecutivo local entiende que su labor política podría desarrollarse en otros ámbitos institucionales fuera de Garrucha, donde, según apuntan, parece no estar interesada en su prosperidad.

Finalmente, el equipo de Gobierno ha querido subrayar que Garrucha debe contar con representantes comprometidos con la promoción y defensa de iniciativas que contribuyan al desarrollo y mejora del municipio, priorizando en todo momento el bienestar de sus vecinos y vecinas por encima de cualquier otra consideración.