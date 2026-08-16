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Góngora realiza su primera visita institucional a Vera como nuevo delegado de la Junta

Visitó la Casa Consistorial, el Convento de la Victoria y Casa Orozco del municipio, donde mantuvo una reunión de trabajo

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Góngora realiza su primera visita institucional a Vera como nuevo delegado de la Junta

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, realizó este viernes una visita institucional al municipio de Vera, acompañado por ... Guillermo Casquet, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Almería.

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