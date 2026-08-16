Góngora realiza su primera visita institucional a Vera como nuevo delegado de la Junta

16/08/2026 a las 14:12h.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, realizó este viernes una visita institucional al municipio de Vera, acompañado por ... Guillermo Casquet, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Almería.

La jornada comenzó en la Casa Consistorial, donde fueron recibidos por el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, y miembros de la Corporación municipal. Durante el encuentro, el alcalde felicitó a Francisco Góngora por su reciente nombramiento como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y le trasladó sus mejores deseos en esta nueva etapa de responsabilidad institucional.

Posteriormente, Góngora conoció las dependencias del Ayuntamiento y firmó en el Libro de Honor de la ciudad, tras lo que el alcalde le hizo entrega de un obsequio institucional como recuerdo de su visita a Vera.

La comitiva se trasladó después al Convento de la Victoria, donde conoció este espacio patrimonial coincidiendo con la exposición conmemorativa dedicada a la Virgen de las Angustias, organizada con motivo del centenario de su Coronación Canónica. Durante la visita también pudieron contemplar el Pendón Real de Vera, recientemente restaurado y expuesto en este espacio como una de las piezas de mayor relevancia histórica y patrimonial del municipio.

La visita continuó en Casa Orozco, uno de los edificios históricos recuperados por el Ayuntamiento y convertido en un espacio vinculado al emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Allí, los representantes de la Junta de Andalucía recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano el proyecto y los diferentes espacios que alberga el inmueble.

La jornada concluyó con una reunión de trabajo en 'El Club', dentro de The Work Club, en la que se abordaron cuestiones de interés para el municipio y distintas líneas de colaboración entre el Ayuntamiento de Vera y la Junta de Andalucía.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, valoró positivamente la visita y señaló que «este tipo de encuentros permiten mostrar sobre el terreno la transformación que está experimentando Vera, nuestros proyectos y las oportunidades de crecimiento que tiene el municipio, al mismo tiempo que reforzamos la colaboración institucional con la Junta de Andalucía».

La visita sirvió también para acercar al delegado del Gobierno algunos de los principales proyectos y espacios estratégicos del municipio, en una jornada que combinó patrimonio, recuperación urbana, emprendimiento y desarrollo económico.