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La Guardia Civil recupera más de 17.000 euros sustraídos a una empresa y al Ayuntamiento de Huércal Overa, víctimas de una estafa tecnológica

Los autores utilizaron la técnica conocida como 'Man in the middle' para suplantar al proveedor y desviar el pago de varias facturas a una cuenta distinta

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Almería

Martes, 31 de marzo 2026, 11:11

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La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha logrado recuperar más de 17.000 euros que habían sido sustraídos a una empresa de Huércal ... Overa y al Ayuntamiento de Huércal Overa mediante un delito de estafa tecnológica basado en la tipología conocida como 'Man in the middle' y concretamente la modalidad BEC (Business Email Compromise).

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La Guardia Civil recupera más de 17.000 euros sustraídos a una empresa y al Ayuntamiento de Huércal Overa, víctimas de una estafa tecnológica