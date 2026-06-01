El Hospital La Inmaculada incorpora un mamógrafo de última generación

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha equipado al ... Hospital La Inmaculada con un nuevo mamógrafo digital de última generación. Este aparato de alta tecnología se utilizará tanto para las revisiones preventivas como para realizar diagnósticos más precisos. Gracias a su avanzado sistema de imágenes en tres dimensiones (3D), el equipo supone un paso más en los avances para elevar la precisión de los diagnósticos y la comodidad durante la realización de la prueba.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha visitado junto al gerente del Área Sanitaria, Mateo Silvente, la sala donde ya funciona este equipamiento. Con esta incorporación, el hospital moderniza sus recursos, ya que el centro sigue contando con un total de dos mamógrafos en servicio, pero este nuevo dispositivo viene a sustituir y renovar por completo a uno de los anteriores. Durante la visita, Belmonte ha destacado que «esta renovación tecnológica demuestra el compromiso firme por acercar la sanidad de máxima calidad a los vecinos del norte de Almería, ofreciendo a nuestros profesionales las mejores herramientas diagnósticas en beneficio de la población».

Aprovechando la llegada de este aparato, el centro ha estrenado una nueva zona de espera más cómoda y privada para que las pacientes estén más relajadas antes de su cita. Al respecto, el delegado territorial ha subrayado que «no solo invertimos en tecnología médica de vanguardia, sino también en el bienestar y en la intimidad de las pacientes, habilitando espacios más confortables que disminuyen el estrés y la ansiedad que a veces generan estas pruebas esenciales».

Como principal novedad asistencial, este nuevo equipamiento va a permitir implantar el circuito de acto único. Esto significa que, si el especialista detecta cualquier duda o sospecha en la mamografía de la paciente, se le realizará una ecografía complementaria en ese mismo momento. Gracias a esto, se evitan segundas citas en días posteriores y se agiliza el diagnóstico definitivo.

Una de las grandes ventajas de este nuevo modelo es que está pensado para que la exploración sea mucho menos molesta. El mamógrafo cuenta con un sistema de compresión suave que calcula automáticamente la presión exacta que necesita cada mujer, deteniéndose a tiempo para evitar dolores innecesarios. Al mismo tiempo, la tecnología del aparato permite reducir hasta en un 30% la dosis de radiación que recibe la paciente, garantizando la máxima seguridad sin perder ni un detalle de calidad en la imagen.

Por último, el equipo agiliza el trabajo de los médicos y evita desplazamientos a las pacientes. El mamógrafo es capaz de realizar diez pruebas por hora y permite hacer biopsias (toma de muestras de tejido) en la misma sala con una puntería milimétrica. De hecho, incluye un pequeño escáner que analiza la muestra en solo 20 segundos, reduciendo al mínimo el tiempo que la paciente debe esperar. También permite realizar pruebas especiales con contraste, ofreciendo una alternativa rápida y eficaz a las resonancias magnéticas tradicionales.