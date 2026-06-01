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El Hospital La Inmaculada incorpora un mamógrafo de última generación

La nueva plataforma digital del centro almeriense mejora la detección y el confort de las pacientes

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El Hospital La Inmaculada incorpora un mamógrafo de última generación

IDEAL

Almería

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha equipado al ... Hospital La Inmaculada con un nuevo mamógrafo digital de última generación. Este aparato de alta tecnología se utilizará tanto para las revisiones preventivas como para realizar diagnósticos más precisos. Gracias a su avanzado sistema de imágenes en tres dimensiones (3D), el equipo supone un paso más en los avances para elevar la precisión de los diagnósticos y la comodidad durante la realización de la prueba.

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