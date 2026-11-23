El municipio de Huércal-Overa acogió ayer, y ya se cuentan treinta años el Encuentro de Cuadrillas Juan de Dios Alcolea. La cita comenzó bien ... temprano con la recepción de los participantes por parte de las autoridades, encabezadas por el Alcalde, Domingo Fernández, junto a la concejal de Cultura, Juani Egea, Para iniciarse después los pasacalles animando a los vecinos y haciéndolos partícipes de esta tradición, guitarras, bandurrias, malagueñas y parrandas por las calles y Plazas del pueblo, hasta llegar a la Santa Misa a las 12:00 horas en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, tras la que siguió el baile en la Plaza Mayor.

Una vez celebrada la comida de convivencia ya por la tarde llegó el momento de las actuaciones en el Teatro Villa de Huércal-Overa. Fue cuando las Cuadrillas de Vélez Rubio, Auroros de Lorca y la anfitriona la Cuadrilla de Ánimas de Huércal-Overa pusieron sobre el escenario la música de la zona, un año más el Alcalde acompañó a la cuadrilla anfitriona.

El Alcalde destacó la importancia de que «sigamos trabajando para mantener nuestras tradiciones con eventos como este encuentro, acercando el folclore a nuestros vecinos para seguir difundiéndolo y conservándolo», a la vez que animó a los niños y jóvenes a que sigan participando ya que «ellos son el futuro y los que tienen que mantener este legado, ese es nuestro propósito que no se pierda y que se transmita a las generaciones venideras».

Desde el Ayuntamiento se entregó un recuerdo del Encuentro a los participantes y se les agradeció que «un año más nos hayan acompañado en este evento» que se organiza junto al Grupo Folclórico Coros y Danzas Virgen del Río de Huércal-Overa.