Huércal-Overa comienza la cuenta atrás para la Navidad con el calendario de adviento de los comercios

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Cámara de Comercio de Almería ponen en marcha el Calendario de Adviento Huércal-Overa con el objetivo de ... impulsar las ventas en el comercio local durante el mes de noviembre, incentivando así las compras navideñas anticipadas.

La campaña se desarrollará del 3 al 27 de noviembre de 2025, y se basa en un «Calendario de Adviento Comercial» que presentará ofertas y descuentos diarios de diferentes establecimientos locales. Cada día, se publicarán las promociones correspondientes a los comercios asignados en la web Calendarioadvientohuercalense.online y a través de los canales oficiales y redes sociales del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

El objetivo es generar expectación y visibilidad diaria para que los ciudadanos descubran nuevos establecimientos y realicen sus compras en el municipio. Para incentivar la participación, los clientes que realicen una compra en los comercios adheridos durante sus días asignados en el calendario participarán en el sorteo final de cestas de Navidad y entradas para espectáculos.

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que «el pequeño comercio es el corazón de Huércal-Overa, con este 'Calendario de Adviento', no solo buscamos dinamizar un mes tradicionalmente tranquilo como noviembre, sino también que nuestros vecinos sean conscientes de que comprar en casa tiene beneficios que van más allá del plano económico.»

Fernández anima a vecinos y visitantes a «disfrutar de las promociones diarias y a participar en este sorteo. Es una oportunidad excelente para adelantar las compras navideñas apoyando al comercio local. Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando acciones que fomenten la colaboración entre comercios, asociaciones y vecinos«.

Para optar al premio, los mayores de edad deberán depositar el tique original de compra en la urna del establecimiento, escribiendo de forma legible su nombre, apellidos y teléfono de contacto. Cada establecimiento extraerá un tique que pasará al sorteo final, el cual se celebrará en acto público y contará también con otros premios aportados por el Ayuntamiento.

La acción está enmarcada en el programa Comercio Minorista 2025 y cofinanciada por Fondos Europeos, el Ministerio de Hacienda y la Unión Europea, con el apoyo de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Huercalenses.