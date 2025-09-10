Huércal-Overa estrena la Escuela Municipal Infantil de San Francisco, que ha comenzado su primer curso El alcalde de Huércal-Overa, ha visitado esta mañana las recién estrenadas instalaciones de la Escuela Municipal Infantil de San Francisco que ha comenzado su primer curso.

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, junto a los concejales de educación, María José Viudez, y de Obras, Blas Sánchez, ha visitado esta mañana las recién estrenadas instalaciones de la Escuela Municipal Infantil de San Francisco que ha comenzado su primer curso.

Durante la visita, el alcalde destacó el compromiso del ayuntamiento con la infancia y las familias de Huércal-Overa, señalando que «con la apertura de esta nueva escuela que ha sido construida desde el Ayuntamiento ofrecemos un nuevo recurso educativo en nuestro municipio para los pequeños con un entorno seguro y moderno para nuestros niños, facilitando la conciliación laboral y familiar, cumpliendo con el compromiso que adquirimos con nuestros vecinos».

La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente gestiona la Escuela Municipal Infantil, concertada con la Junta de Andalucía, una entidad con una larga trayectoria en la provincia, reconocida por su dedicación y profesionalidad en la atención a las personas con diversidad funcional y el desarrollo de proyectos sociales.

La Escuela Municipal de Educación Infantil de San Francisco cuenta con aulas equipadas con material didáctico adaptado, zonas de juego al aire libre y todas las comodidades necesarias para el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. Actualmente, la escuela dispone de plazas para niños de 0 a 3 años, las familias interesadas pueden solicitar información en la propia escuela en Calle Alondra en San Francisco o en el teléfono 950 65 55 54.