El Ayuntamiento de Huércal-Overa y Construcciones Nila, S.A. han formalizado este lunes la firma del contrato para la ejecución de las obras de ... construcción de las nuevas pistas de atletismo y dos campos de fútbol 7 en la localidad. Este paso administrativo permite activar de forma inminente el inicio de los trabajos con los que se ampliará y transformará el entorno de los complejos deportivos del municipio.

El proyecto ha sido adjudicado a Construcciones Nila, S.A. por un importe de 1,9 millones de euros, lo que supone un ahorro económico del 6,56 % sobre el presupuesto base de licitación, fijado inicialmente en 2.054.250,57 euros. La inversión está respaldada por el convenio de financiación suscrito entre el Consistorio huercalense y la Diputación Provincial de Almería.

Las nuevas instalaciones deportivas se levantarán en la parcela situada detrás del Pabellón de Deportes y la piscina municipal (Centro Deportivo H2O), consolidando este entorno como el gran núcleo deportivo de Huércal-Overa. Así, el recinto se dotará de una pista de atletismo que contará con un anillo de seis calles de 200 metros de cuerda, una recta habilitada para pruebas de 50 y 100 metros lisos, además de zonas específicas equipadas para las disciplinas de salto y lanzamiento de peso. A esta infraestructura se suman dos campos de fútbol 7, equipados con césped artificial de última generación; uno de los terrenos de juego quedará integrado en el espacio interior de la pista de atletismo y el segundo se ubicará en el sector noroeste de la misma.

El alcalde, Domingo Fernández, ha señalado que «con la materialización de este contrato desde el Ayuntamiento damos respuesta a una demanda histórica de clubes, deportistas y vecinos, dotando al municipio de unas infraestructuras modernas, accesibles y adaptadas a la práctica del atletismo y el fútbol base».

Tras la rúbrica del contrato este mes de noviembre, está programada la firma del acta de comprobación del replanteo, trámite que marcará el comienzo efectivo de las obras. El plazo de ejecución establecido es de ocho meses, por lo que se prevé que los trabajos principales concluyan en julio de 2027.