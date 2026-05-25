Huércal-Overa recupera la seguridad hidráulica de sus cauces tras los destrozos de los últimos temporales

El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, acompañado por el alcalde de Huércal-Overa, Domingo ... Fernández, ha visitado las obras de emergencia que actualmente se están ejecutando en la rambla la Zambra, en las proximidades de la pedanía de Santa María de Nieva, dentro del conjunto de actuaciones promovidas por la Junta de Andalucía para la reparación de daños ocasionados por las intensas lluvias y sucesivos episodios de borrascas registrados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Esta obra cuenta con una inversión de 130.000 euros y entre las principales actuaciones que se están ejecutando destacan la retirada de residuos arrastrados por las avenidas, tales como plásticos, neumáticos y restos agrícolas; la demolición y reposición de motas hormigonadas dañadas; la reparación de infraestructuras de defensa y canalización; la construcción de hidrotecnias transversales de corrección hidrológica; la estabilización de márgenes mediante escolleras y la recolocación de depósitos sedimentarios.

Asimismo, se están llevando a cabo trabajos de erradicación de especies invasoras como la caña común (Arundo donax), cuya acumulación favorece la formación de tapones y desbordamientos durante episodios de avenida, así como actuaciones de reposición de vegetación de ribera autóctona y rehabilitación de obras de paso y accesos agrícolas afectados.

Andalucía sufrió, entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, una persistente situación de inestabilidad atmosférica, marcada por la sucesión continuada de borrascas que provocaron importantes inundaciones y daños sobre infraestructuras hidráulicas y cauces públicos en numerosos puntos del territorio andaluz. Esta situación motivó la declaración de emergencia de nivel 2 en las zonas afectadas.

Antonio Mena ha señalado que, como consecuencia de estos episodios, la Delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural solicitó el pasado 11 de marzo la declaración de emergencia para la ejecución de actuaciones de reparación y acondicionamiento de cauces de dominio público hidráulico en la provincia.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2026, la Dirección General de Recursos Hídricos declaró de emergencia las actuaciones destinadas a la reparación de los daños ocasionados en el dominio público hidráulico.

El delegado ha indicado que las obras continúan ejecutándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de recuperar la capacidad hidráulica de los cauces y reforzar la seguridad frente a nuevas avenidas.