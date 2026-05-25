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Huércal-Overa recupera la seguridad hidráulica de sus cauces tras los destrozos de los últimos temporales

La Junta de Andalucía invierte 130.000 euros en las obras de emergencia de la rambla de la Zambra

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Huércal-Overa recupera la seguridad hidráulica de sus cauces tras los destrozos de los últimos temporales

Marcos Tárraga

Almería

El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, acompañado por el alcalde de Huércal-Overa, Domingo ... Fernández, ha visitado las obras de emergencia que actualmente se están ejecutando en la rambla la Zambra, en las proximidades de la pedanía de Santa María de Nieva, dentro del conjunto de actuaciones promovidas por la Junta de Andalucía para la reparación de daños ocasionados por las intensas lluvias y sucesivos episodios de borrascas registrados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

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Huércal-Overa recupera la seguridad hidráulica de sus cauces tras los destrozos de los últimos temporales

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