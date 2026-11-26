26/11/2026 Actualizado a las 15:00h.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dotado de una nueva partida de equipamiento técnico y operativo a la plantilla de la Policía Local. Esta inversión ... tiene como objetivo principal modernizar los recursos del cuerpo municipal, optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y garantizar una mayor protección tanto para los vecinos como para los propios agentes en el ejercicio de sus funciones.

Entre las principales novedades de esta dotación destaca la incorporación de un nuevo dron de última generación, una herramienta clave que mejorará las labores de vigilancia aérea, control de tráfico, búsqueda de personas desaparecidas (para lo que ya se ha utilizado con éxito en otras ocasiones) y supervisión de grandes eventos o zonas de difícil acceso, sumándose al que ya se incorporó hace unos años.

Asimismo, se ha suministrado a los agentes dispositivos de intervención no letal, diseñados para resolver situaciones de conflicto de manera proporcional, segura y minimizando riesgos físicos. El lote se completa con un armero digital, nuevos cascos y escudos de protección, así como con la renovación de los sistemas de comunicación.

Los agentes de la Policía Local han llevado a cabo las jornadas de formación y capacitación técnica correspondientes para certificar el correcto manejo de los equipos más complejos, como el pilotaje del nuevo dron y los protocolos de actuación con los nuevos dispositivos de defensa.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la importancia de esta actualización de medios materiales, «la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos son una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. Con esta nueva dotación damos un paso más en la modernización de nuestra Policía Local, dotándoles de herramientas tecnológicas y de protección acordes a los retos actuales. No solo mejoramos la capacidad operativa y la eficacia de nuestros agentes en la calle, sino que reforzamos su propia seguridad y la de todo el municipio«.

Con esta actuación, el Consistorio continúa ejecutando su plan de mejora apostando por una policía cercana, preparada y equipada con los mejores recursos disponibles.