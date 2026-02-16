Huércal-Overa refuerza la seguridad en sus pedanías con la instalación de cámaras de última generación e Inteligencia Artificial

El Ayuntamiento de Huércal-Overa continúa dando pasos firmes en su estrategia de seguridad ciudadana. En esta nueva fase, el consistorio está procediendo a la ... ampliación y mejora del sistema de videovigilancia dependiente de la Policía Local, centrando sus esfuerzos en las pedanías del municipio mediante la instalación de dispositivos de última generación equipados con Inteligencia Artificial (IA).

Con esta actuación, el sistema de vigilancia de Huércal-Overa sumará un total de 130 cámaras distribuidas de forma estratégica. Este despliegue, que comenzó hace años tanto en el núcleo urbano como en las pedanías, ha demostrado ser una herramienta clave para reforzar la protección de los vecinos y la tranquilidad en los barrios y zonas rurales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Viseras, ha subrayado la importancia de esta inversión para promover un entorno seguro, « nuestro compromiso con la seguridad de nuestros ciudadanos es inquebrantable. Este sistema no solo se amplía, sino que se moderniza con cámaras inteligentes que nos permiten ser mucho más eficientes en la vigilancia».

Viseras ha hecho hincapié en el salto de calidad que supone la IA aplicada a la seguridad, «seguimos protegiendo a nuestros vecinos con una actuación que nos vuelve a situar como un referente en materia de seguridad».

El sistema de cámaras ha demostrado ser una inversión clave para la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante emergencias. Los datos y las imágenes recopiladas son fundamentales para la labor diaria de la Policía Local y la Guardia Civil, facilitando la identificación y detención de personas implicadas en actividades ilícitas.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el trabajo para garantizar el bienestar vecinal es constante. «Seguimos trabajando incansablemente ampliando tanto el sistema de vigilancia como otras dotaciones de la Policía Local», puntualizó Viseras.

Con la instalación de estas nuevas unidades en El Saltador y Almajalejo se refuerza el control sobre actos vandálicos, robos y la gestión del tráfico en puntos estratégicos de las pedanías, asegurando la protección en los distintos rincones del municipio.