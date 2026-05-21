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Impulsan el XII Encuentro de Mediación Escolar en San Juan de los Terreros

La jornada ha contado con la implicación de cerca de 200 estudiantes mediadores de 31 centros educativos de Almería

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Asistencia masiva al encuentro
Asistencia masiva al encuentro. (R. I.)

Marcos Tárraga

Almería

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP impulsa un curso más el Encuentro provincial de Mediación Escolar que este curso 2025-26 cuenta con su ... décimo-segunda edición y cuya planificación y ejecución ha estado.a cargo del Instituto de Enseñanza Secundaria Mar Serena de Pulpí en colaboración con el Ayuntamiento de este municipio del levante de la provincia y el servicio provincial de Ordenación Educativa de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP.

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Impulsan el XII Encuentro de Mediación Escolar en San Juan de los Terreros

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