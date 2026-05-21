Impulsan el XII Encuentro de Mediación Escolar en San Juan de los Terreros

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP impulsa un curso más el Encuentro provincial de Mediación Escolar que este curso 2025-26 cuenta con su ... décimo-segunda edición y cuya planificación y ejecución ha estado.a cargo del Instituto de Enseñanza Secundaria Mar Serena de Pulpí en colaboración con el Ayuntamiento de este municipio del levante de la provincia y el servicio provincial de Ordenación Educativa de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP.

La jornada, que ha tenido lugar en el emblemático Castillo de San Juan de los Terreros, ha contando con la participación del titular de la Administración educativa provincial, Francisco Alonso, quien ha informado a los medios de comunicación de que en «esta edición del Encuentro de Mediación Escolar han participación 31 centros educativos de la provincia y se han implicado cerca de 200 alumnos mediadores».

Asimismo, Alonso ha explicado que la Mediación Escolar es una herramienta preventiva que se encuentra recogida y planificada en los Planes de Convivencia de los centros educativos de la la región y que se trabaja durante todo el curso escolar». También el delegado de Desarrollo Educativo y FP ha recordado que esta herramienta es un «factor clave» en las aulas para «fortalecer las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de su personalidad y en su relaciones sociales».

«El rechazo de la violencia, de los prejuicios, de los comportamientos sexistas y la resolución pacífica de los conflictos son algunos de los objetos que se persiguen con la puesta en marcha de esta medida esencial«, en palabras del titula de la administración educativa provincial. Asimismo, el delegado de la Junta ha destacado que, desde la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Almería, seguimos dando continuidad a este Encuentro por ser punto de encuentro único entre los centros para fomentar el clima de convivencia positiva, prevenir el acoso escolar y compartir experiencias a través de los diferentes talleres organizados para nuestros alumnos mediadores».

Finalmente, el delegado Alonso ha puesto en valor el «el firme compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en la prevención del acoso escolar y el fomento de la convivencia positiva con la puesta en marcha de iniciativas como el I Congreso Nacional de Convivencia Positiva en la Era Digital que ha situado a nuestra comunidad autónoma como referente nacional en la protección del menor y la promoción de la convivencia escolar» y ha expresado «el rechazo firme de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Almería ante cualquier situación de acoso o ciberacoso que se haya producido o pueda producirse en el contexto de nuestra comunidad educativa».

Por su parte, el primer edil del Ayuntamiento de Pulpí ha felicitado a los centros participantes por «el gran trabajo que están realizando en materia de integración, cohesión y apoyo educativo en los centros educativos de la provincia de Almería».

«Implicar a los propios estudiantes y dotarles de herramientas para que sean capaces de gestionar los conflictos que se generan entre iguales, les hace adquirir responsabilidades y se convierte en el mejor aprendizaje para lograr un buen clima escolar», ha concluido Juan Pedro García Pérez.

Además, en este encuentro han colaborado el Centro Municipal de Información de la Mujer, Fapace, el Centro del Profesorado de Cuevas-Olula, Cruz Roja de Pulpí, Guardia Civil de Pulpi, la Asociación Columbares y la Diputación de Almería.

El acto de inauguración de esta XII Edición del Encuentro de Mediación Escolar ha concluido con la entrega de diplomas de reconocimiento a los alumnos mediadores, siendo el IES Campo de Níjar el centro educativo que ha recogido el testigo para la organización de la XIII edición de este Encuentro el próximo curso escolar 26-27.