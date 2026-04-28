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Intervenidos más de dos kilos de hachís en un control preventivo en la A-7 en Huércal-Overa

La Benemérita ha destacado «la rapidez y profesionalidad» de los agentes permitió detectar droga oculta en un vehículo durante un control preventivo

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Intervenidos más de dos kilos de hachís en un control preventivo en la A-7 en Huércal-Overa

E. P.

Almería

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenir más de dos kilogramos de ... hachís ocultos en un vehículo en el marco de un control preventivo en la A-7 a la altura de Huércal-Overa.

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