Javier Castillo, seleccionado para la Ruta Quetzal: «Estoy convencido de que esta experiencia será un antes y un después»

Javier Castillo Morales, estudiante de 4º de ESO en el IES El Palmeral de Vera, es uno de los 200 jóvenes seleccionados en toda España que ha participado en la Ruta Quetzal 2025, un programa educativo y de aventura que promueve la cultura, la historia y el esfuerzo personal. Este año, la expedición ha recorrido Galicia y Extremadura bajo el lema 'Del Corazón del Salnés al Camino Mozárabe de Santiago'. En esta entrevista, Javier nos cuenta cómo recibió la noticia, cómo fue el proceso de selección y qué espera obtener de esta experiencia.

–Enhorabuena por esta gran oportunidad. ¿Cómo recibió la noticia de que había sido seleccionado para la Ruta Quetzal?

–Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Yo había echado la solicitud con la matrícula y el formulario, pero me lo tomé como algo que podía intentar sin más. Fue sobre febrero o marzo cuando me llegó un correo diciendo que había sido seleccionado entre los 200 mejores estudiantes de España nacidos en 2009. Me mandaron un cuestionario para completar los datos y las condiciones para inscribirme en el programa, y ahí ya empecé a creérmelo.

–¿Cómo fue el proceso de inscripción? ¿Qué le pidieron exactamente?

–Tuve que ir a la Secretaría del instituto a pedir las notas de primero a tercero de la ESO, las ordinarias. En mi caso tenía todos los cursos con una media de 10. Además, te piden que aportes otros méritos como estudios de idiomas, deportes federados o formación musical. Yo añadí mi nivel de inglés, que juego al fútbol federado en el Vera y que toco el saxofón en la Escuela de Música. Todo eso iba sumando puntos, pero lo que más pesaba eran las notas.

–Una media de 10 durante tres cursos no es poca cosa. ¿Es muy exigente consigo mismo?

Sí, la verdad que sí. Esto es cuestión de constancia, de dedicarle tiempo y esfuerzo todos los días. Al final es ir poco a poco, pero siempre manteniendo el ritmo.

–¿Cómo reaccionó cuando le dieron la noticia?

Me pilló en el coche con mis padres, veníamos del instituto. Cuando vi el correo no me lo creía, la verdad. Yo lo había echado animado por mis amigos, pero no pensaba que me fueran a coger. Lo hice por intentarlo y después se me olvidó. Cuando me llegó la noticia pegué un salto de alegría, llamé a mis padres, a mi hermano… fue una alegría gigante.

–¿Ha llevado algo que lo represente como veratense?

–Sí, claro. El alcalde me entregó la bandera de Vera y para mí fue un orgullo. No me lo esperaba y la he llevado siempre conmigo durante la ruta. Han sido semanas muy intensas, pero también muy bonitas, una de esas experiencias que se te quedan grabadas para toda la vida.

–Me contaba que además de estudiar hace muchísimas cosas: fútbol, saxofón, inglés… ¿Tiene tiempo libre?

–Sí, me organizo bien para poder tener tiempo para todo. Por ejemplo, si una semana tengo que estudiar mucho, me planifico. Pero los viernes, los sábados o las tardes me las guardo para salir con mis amigos por Vera, hacer algún plan o ir a entrenar. También juego a videojuegos, sobre todo al FIFA o al Fortnite. No tanto como cuando estaba en Primaria, pero algunas noches de los fines de semana seguimos quedando para jugar.

–La organización debe ser clave para llevarlo todo adelante.

–Sí, es lo más importante. Ser constante y saber organizarse bien para que te dé tiempo a todo: estudiar, entrenar, salir con amigos y tener también esos ratos de ocio.

–El lema de esta edición es 'Del Corazón del Salnés al Camino Mozárabe de Santiago'. ¿Qué le interesa más de la ruta?

–Me parece una ruta culturalmente muy rica. Espero aprender mucho sobre los escritores, los descubridores, los filósofos que están relacionados con el proyecto original de la Ruta Quetzal, que buscaba estrechar lazos con Latinoamérica. Quiero conocer la historia de España desde otra perspectiva y aprender también de todos mis compañeros.

–¿Cree que esta experiencia lo marcará?

–Sin duda. Estoy convencido de que será un antes y un después. Son unos días en los que voy a poder conocerme mejor a mí mismo, sin apenas tecnología, compartiendo todo con otros chicos y chicas que, como me dijo el alcalde, seguramente en el futuro estén entre los mejores del país. Rodearte de gente así te enriquece muchísimo, no solo a nivel cultural, también a nivel social.

–¿Tiene ya claro lo que quiere estudiar en el futuro?

–Todavía no lo tengo decidido del todo. Haré el itinerario de Salud, eso sí lo sé, pero no sé si acabaré en Medicina o en algo relacionado con el deporte, que me gusta mucho. Me suelen decir que tire por Medicina porque mi madre también lo estudió, pero quiero tomarme mi tiempo para decidirlo.

–La vida da muchas vueltas.

–Sí, totalmente. Muchas veces crees que vas por un camino y de repente cambias por completo. Lo importante es que lo que hagas te guste y lo disfrutes.

–¿Qué le diría a otros chicos y chicas que sueñan con vivir una experiencia como la suya?

–Les diría que se animen y que trabajen con constancia, aunque a veces no vean un premio inmediato. Muchos chicos me han preguntado esta semana cómo lo he conseguido y siempre les digo que se esfuercen, que no se desanimen. Como dice mi madre, cada día que te esfuerzas es un día que le ganas a los que no lo hacen. Yo lo aplico tanto en el fútbol como en los estudios. El esfuerzo da sus frutos, seguro.

–¿A quién le gustaría dedicarle este logro?

–A mi familia, por supuesto. A mis padres y sobre todo a mi hermano, que aunque está estudiando en Granada, siempre ha sido mi ejemplo a seguir. También a mis amigos, que me han apoyado siempre y me animan cada día.

