José Antonio Visiedo asume la alcaldía de Turre

La localidad de Turre ha culminado este sábado el relevo en su Alcaldía con la investidura de José Antonio Visiedo. El concejal de Turre para ... la Gente ha tomado el bastón de mando en un pleno extraordinario celebrado a mediodía, dando cumplimiento así al pacto de alternancia alcanzado con el Partido Popular tras la moción de censura de finales de 2023.

La sesión se desarrolló sin contratiempos. Visiedo obtuvo la mayoría necesaria con seis votos (procedentes de su grupo y del PP), superando los cuatro apoyos de la candidata socialista, María Isabel López, en una votación marcada por la normalidad democrática. Este cambio convierte a Visiedo en el tercer regidor del municipio en el presente mandato, tras las etapas de la propia López y del popular Arturo Grima.

El nuevo alcalde accedió a su acta en abril de 2024 en sustitución de Martín Morales. Precisamente, el hecho de que Visiedo no formara parte de la corporación en el momento de la moción de censura ha sido el factor técnico que ha facilitado su actual nombramiento. Por su parte, el alcalde saliente, Arturo Grima, mantendrá su acta como concejal tras un periodo de gestión que él mismo calificó de «pragmático y sin ideologías».

En su balance final antes de ceder el cargo, Grima destacó la estabilidad financiera del Ayuntamiento, asegurando que dejan las arcas municipales con «cero deuda» y todas las facturas al día. Durante su intervención, agradeció la confianza del pueblo y el clima de entendimiento con sus socios de gobierno, quienes han subrayado que los acuerdos «se cumplen en tiempo y forma» por el bienestar de los más de 4.300 vecinos de Turre.

Con este relevo, el equipo de gobierno reafirma la solidez de su pacto y encara la recta final de la legislatura con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de infraestructuras y servicios iniciados en los últimos meses.