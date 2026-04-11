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José Antonio Visiedo asume la alcaldía de Turre

Visiedo obtuvo la mayoría necesaria con seis votos procedentes de su grupo y del PP, superando los cuatro apoyos de la candidata socialista

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 11 de abril 2026, 17:24

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La localidad de Turre ha culminado este sábado el relevo en su Alcaldía con la investidura de José Antonio Visiedo. El concejal de Turre para ... la Gente ha tomado el bastón de mando en un pleno extraordinario celebrado a mediodía, dando cumplimiento así al pacto de alternancia alcanzado con el Partido Popular tras la moción de censura de finales de 2023.

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