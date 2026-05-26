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La juez rechaza que la tía abuela del niño de Garrucha se presente como acusación por el crimen

Apunta que la relación de la interesada con el menor se corresponde en un cuarto grado de consanguinidad, por lo que no podría desempeñar la acción penal como acusación particular

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La juez rechaza que la tía abuela del niño de Garrucha se presente como acusación por el crimen

E. P.

Almería

La titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha rechazado la personación como acusación ... particular de la tía abuela del niño de cuatro años de Garrucha presuntamente asesinado por su madre y su pareja sentimental en diciembre del pasado año debido a su grado de parentesco.

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La juez rechaza que la tía abuela del niño de Garrucha se presente como acusación por el crimen

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