La Junta destina 139.675 euros al refuerzo del firme en la A-370 de Los Gallardos a Garrucha

La delegada de Fomento, Dolores Martínez, ha visitado las obras ejecutadas dentro del Programa Anual de Inversiones de Conservación de Carreteras

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 22 de enero 2026, 12:44

Comenta

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, ha visitado recientemente las obras de rehabilitación del firme que la Junta de ... Andalucía ha ejecutado en la carretera A-370 de Los Gallardos a Garrucha, dentro del Programa Anual de Inversiones en Conservación de Carreteras en la provincia de Almería y en las que ha invertido de 139.675 euros.

