La Junta destina 139.675 euros al refuerzo del firme en la A-370 de Los Gallardos a Garrucha

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, ha visitado recientemente las obras de rehabilitación del firme que la Junta de ... Andalucía ha ejecutado en la carretera A-370 de Los Gallardos a Garrucha, dentro del Programa Anual de Inversiones en Conservación de Carreteras en la provincia de Almería y en las que ha invertido de 139.675 euros.

El refuerzo del pavimento asfáltico se ha realizado desde punto kilométrico 10+200 al 11+000, dentro del término municipal de Garrucha, en un tramo de 800 metros de longitud.

Dicho trecho está constituido, por un lado, por un tramo de tres carriles, dos de 3,50 metros de anchura y el tercero para vehículos lentos de 4,00 metros de anchura y de unos 500 metros de longitud. Por otro lado, hay otro tramo de dos carriles, uno por sentido de circulación, en este caso de 3,50 metros de anchura y arcenes de 1,50 metros de 300 metros de longitud.

Durante la visita, la delegada ha señalado que las actuaciones, ya finalizadas, han dado respuesta al agotamiento de la capa de rodadura del firme que presentaba el carril de vehículos lentos, con unas roderas muy marcadas con agrietamiento en escamas (piel de cocodrilo) por el paso de vehículos pesados, así como a las fisuras superficiales en roderas y desgaste en general de la capa de rodadura que presentaba el resto de la calzada.

Las obras han consistido en el fresado de la capa de rodadura; aplicación de una emulsión asfáltica en riego de adherencia y posterior pavimentación con 1.540 toneladas de hormigón bituminoso en caliente con un espesor de cinco centímetros compactados en toda la calzada y pintado de marcas viales para reposición de las existentes.

Dolores Martínez ha indicado que esta intervención que ha solucionado las patologías detectadas en el firme, corrigiendo deformaciones, fisuras y desgastes que afectaban a la calidad de la circulación «permite garantizar un comportamiento más seguro y estable de la carretera, especialmente en los tramos con mayor intensidad de tráfico».