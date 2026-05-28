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La Junta Local de Seguridad de Cuevas del Almanzora renueva su adhesión al sistema VioGén

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación y el alcalde de esta localidad ratifican el convenio que se firmó por primera vez en el año 2017

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La Junta Local de Seguridad de Cuevas del Almanzora renueva su adhesión al sistema VioGén

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha celebrado la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de ... este ayuntamiento de la Comarca del Levante al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

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