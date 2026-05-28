La Junta Local de Seguridad de Cuevas del Almanzora renueva su adhesión al sistema VioGén

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha celebrado la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de ... este ayuntamiento de la Comarca del Levante al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

El alcalde de esta localidad, Antonio Fernández Liria, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, han copresidido esta reunión donde se da continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que esta localidad de la comarca del Andarax suscribió por primera vez en marzo del año 2017.

Tras la firma de la renovación, Cruz ha valorado «la importancia de renovar estos convenios y de seguir trabajando para que se incorporen nuevos ayuntamientos al sistema VioGén». La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer ha destacado que «es necesario unir esfuerzos entre todas las administraciones para combatir la violencia de género con todos los medios a nuestra disposición, porque se trata de un problema presente en nuestra sociedad y que necesita de instituciones comprometidas para ayudar a su erradicación». Cruz ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración con este programa «donde trabajan de forma coordinada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso Guardia Civil y Policía Local de esta localidad, para luchar contra la violencia hacia la mujer».

Por su parte, Fernández Liria ha querido poner en valor «el compromiso para seguir garantizando la seguridad y protección de las mujeres en Cuevas del Almanzora, a la vez que estamos consolidando una red de protección indispensable, mejorando la coordinación policial y optimizando los recursos para que ninguna víctima se sienta sola».

Con la última adhesión de Benahadux son en total 33 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén.