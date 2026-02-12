La Junta niega el «colapso» en La Inmaculada y destaca el refuerzo del 28% en Atención Primaria del Área Norte

La Junta de Andalucía ha negado, en respuesta a las críticas vertidas por el PSOE, que el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa sea la « ... zona cero» de un supuesto «colapso sanitario» en la provincia y ha defendido que el centro está integrado en una red asistencial que «garantiza la atención especializada», al tiempo que ha destacado el refuerzo del 28 por ciento de los recursos en Atención Primaria en el Área de Gestión Sanitaria Norte.

En una respuesta escrita remitida a los medios, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha lamentado que se utilice la sanidad pública «como herramienta de confrontación política mediante afirmaciones inexactas y mensajes alarmistas que solo buscan generar inquietud entre la ciudadanía».

Según ha precisado, la asistencia en especialidades como Neumología, Urología, Hematología y Dermatología se organiza mediante un modelo en red que combina presencia de especialistas, desplazamiento periódico de facultativos del hospital de referencia y sistemas de telemedicina, «permitiendo atender a los pacientes con criterios clínicos y de prioridad asistencial».

Asimismo, ha indicado que este sistema, implantado en todo el Servicio Andaluz de Salud (SAS), responde a «estándares actuales de organización sanitaria y asegura la continuidad asistencial, especialmente en territorios con dispersión geográfica y difícil cobertura».

En relación con la Atención Primaria, además del incremento del 28 por ciento de los recursos, la Junta ha destacado la puesta en marcha por primera vez de un concurso específico de méritos para plazas de difícil cobertura, con 52 plazas fijas en la provincia de Almería.

Según ha detallado Belmonte, una parte sustancial de estas plazas se destina a este Área en Medicina de Familia y Pediatría, con distribución en las Zonas Básicas de Salud de Cuevas del Almanzora, Vera, Los Vélez, Huércal-Overa, Mármol, Albox y Serón.

En cuanto al transporte sanitario, ha calificado de «sencillamente falsa» la afirmación de que existe una única ambulancia disponible y ha afirmado que durante la franja nocturna el Área dispone permanentemente de al menos tres ambulancias operativas -una de soporte vital básico y dos UVI móviles -con cobertura las 24 horas.

El delegado territorial de Salud ha añadido que las demoras puntuales responden a picos de demanda y a la complejidad geográfica del territorio, «no a una carencia estructural de medios».

Así, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería ha defendido una sanidad pública «basada en hechos, inversión y planificación, no en titulares alarmistas» y ha señalado que la prioridad del Servicio Andaluz de Salud es «seguir fortaleciendo el sistema, captar y fidelizar profesionales y garantizar una atención sanitaria pública, universal y de calidad».