La Junta niega el «colapso» en La Inmaculada y destaca el refuerzo del 28% en Atención Primaria del Área Norte

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha lamentado que se utilice la sanidad pública «como herramienta de confrontación política»

E. P.

Almería

Jueves, 12 de febrero 2026, 11:25

La Junta de Andalucía ha negado, en respuesta a las críticas vertidas por el PSOE, que el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa sea la « ... zona cero» de un supuesto «colapso sanitario» en la provincia y ha defendido que el centro está integrado en una red asistencial que «garantiza la atención especializada», al tiempo que ha destacado el refuerzo del 28 por ciento de los recursos en Atención Primaria en el Área de Gestión Sanitaria Norte.

