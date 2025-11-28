Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas

La actuación se proyectaba en una parcela de 8.441 metros cuadrados con 22 estructuras de obra y 20 de madera

E. P.

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería ha denegado la autorización ambiental unificada (AAU) al proyecto por ... el que se preveía la implantación de un camping de 42 bungalows en la zona de La Joya de Aguamarga, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, debido a que la actuación se sitúa a menos de un kilómetro de un área de pernocta de autocaravanas, consideradas como «campamento turístico» conforme a la normativa en vigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 El parque de Mortadelo y Filemón que se puede visitar gratis en Andalucía
  8. 8 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  9. 9 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas

La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas