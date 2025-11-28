La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería ha denegado la autorización ambiental unificada (AAU) al proyecto por ... el que se preveía la implantación de un camping de 42 bungalows en la zona de La Joya de Aguamarga, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, debido a que la actuación se sitúa a menos de un kilómetro de un área de pernocta de autocaravanas, consideradas como «campamento turístico» conforme a la normativa en vigor.

La resolución, consultada por Europa Press, apunta que el proyecto resulta incompatible con la normativa recogida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, según el análisis realizado por la dirección del propio parque como parte del dictamen.

La actuación se proyectaba en una parcela de 8.441 metros cuadrados en la que además de los 42 bungalows (22 de obra y 20 de madera) se contemplan otras instalaciones como un punto de recepción e información turística, un restaurante con terraza, bar, farmacia, supermercado, duchas, lavandería, zonas de ocio, estacionamientos y espacios ajardinados.

En este sentido, la parcela donde se pretendía efectuar el nuevo camping dentro del Parque Natural se sitúa zona C1 (cultivos agrícolas), en la que el PORN admite campamentos turísticos aunque bajo una serie de condiciones particulares.

No obstante, el PRUG exige que cualquier nuevo campamento turístico esté al menos a seis kilómetros de distancia de otro ya existente, lo que en este caso no se cumpliría dado que en Agua Amarga existe ya un área de pernocta de autocaravanas que se ubica a un kilómetro del proyecto.

En este sentido, la Junta rechaza las alegaciones efectuadas por el promotor, para quien un área de caravanas no contaría con la consideración de campamento turístico como tal a la hora de trazar limitaciones al desarrollo de la actuación que propone.

Sin embargo, la Junta alude al Decreto 26/2018 de Ordenación de Campamentos de Turismo, por el que un área de autocaravanas cuenta con dicha consideración. Asimismo, ahonda en que dicha instalación aparece inscrita como 'Campamento de turismo en la modalidad de playa' en el registro de la Consejería de Turismo para este tipo de establecimientos.