Labella: «Pedro Sánchez no hará las tres glorietas prometidas a Los Gallardos porque tiene otras prioridades como contentar a sus socios de Gobierno» La diputada del PP afirma que la respuesta del Ministerio es «patética» y lamenta que una vez más se abandone a la provincia de Almería frente a otros territorios de España

R. I. Almería Miércoles, 9 de abril 2025, 14:23

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha lamentado hoy la respuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado al Grupo Popular tras el registro de varias preguntas en las que se interesaba por la construcción de tres glorietas en la N-340 a su paso por el municipio de Los Gallardos. Una contestación «patética y con evasivas» según Martínez Labella, en la que no se especifica nada y simplemente se indica que «el proyecto está en fase de redacción» y que «las obras se licitarán una vez sea aprobado el proyecto y con base en la disponibilidad presupuestaria».

La diputada del PP critica que a pesar de ser una reivindicación histórica de los vecinos y del alcalde, Francisco Miguel Reyes, que está enormemente preocupado por la peligrosidad y la alta siniestralidad en la zona, el Gobierno de Sánchez no cumpla con el municipio incluso estando el proyecto concluido.

«Si no hacen las glorietas es porque no hay presupuestos y lo consignado se destina a otras prioridades del Gobierno, como por ejemplo, a contentar a sus socios en Cataluña con el único fin de mantenerse en el poder y seguir moviendo sus hilos desde la Moncloa», ha manifestado.

Ana Martínez Labella recuerda que fue en febrero de 2024 cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad aprobó el proyecto de trazado para la construcción de las tres glorietas, pero ha transcurrido más de un año y el Ayuntamiento no ha recibido aún ninguna información por parte del Ministerio. «Ahora entendemos el por qué, porque no tienen intención de hacer nada. Una vez más, los compromisos del PSOE se quedan metidos en un cajón», afirma.

Por último, el alcalde de la localidad Francisco Miguel Reyes ha lamentado que el Gobierno de España no ejecute el compromiso adquirido con su municipio y con sus vecinos y lamenta que «se nos castigue priorizando las inversiones en otros lugares de España y no en Los Gallardos, donde llevamos años reivindicando unas obras que no son un capricho, sino una necesidad para evitar la peligrosidad de un tramo de carretera por el que circulan muchos vehículos y también viandantes».