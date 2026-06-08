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Luz verde a la restauración de la Iglesia de la Encarnación de Cuevas para frenar humedades y fisuras

El proyecto en este templo del siglo XVIII preservará las valiosas losas de mármol de Macael y las pinturas del presbiterio

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Luz verde a la restauración de la Iglesia de la Encarnación de Cuevas para frenar humedades y fisuras

Marcos Tárraga

Almería

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha informado favorablemente el proyecto ... básico y de ejecución de rehabilitación parcial en la Iglesia de la Encarnación. Fase 2, promovido por el Obispado de Almería. Este templo situado en Cuevas del Almanzora está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento histórico-artístico.

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