La Mancomunidad del Levante Almeriense exige al Gobierno un trasvase urgente ante la «emergencia hídrica extrema»

El presidente de la Mancomunidad, Domingo Fernández, y los alcaldes de la zona se han reunido en el Ayuntamiento de Vera para coordinar una respuesta institucional ante la sequía

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 10 de febrero 2026, 13:10

La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Vera ha acogido una reunión de coordinación institucional de urgencia de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. ... El encuentro, presidido por Domingo Fernández, alcalde de Huércal-Overa y presidente de la Mancomunidad, ha contado con la presencia de los alcaldes de Vera, Antas, Cuevas del Almanzora, Turre y Los Gallardos para abordar la situación de «asfixia hídrica» que atraviesa el Levante de la provincia de Almería.

