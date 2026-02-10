La Mancomunidad del Levante Almeriense exige al Gobierno un trasvase urgente ante la «emergencia hídrica extrema»

La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Vera ha acogido una reunión de coordinación institucional de urgencia de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. ... El encuentro, presidido por Domingo Fernández, alcalde de Huércal-Overa y presidente de la Mancomunidad, ha contado con la presencia de los alcaldes de Vera, Antas, Cuevas del Almanzora, Turre y Los Gallardos para abordar la situación de «asfixia hídrica» que atraviesa el Levante de la provincia de Almería.

Durante la sesión, los representantes municipales han consensuado una postura unánime frente a lo que califican como una situación de emergencia hídrica extrema. A pesar de que la media nacional de precipitaciones ha mejorado en los últimos meses, el Levante Almeriense padece una sequía persistente que pone en jaque tanto el abastecimiento humano como el sector agroindustrial, principal motor económico de la región.

El presidente de la Mancomunidad ha sido tajante al señalar la «paradoja» que vive la comarca. «Mientras gran parte de la geografía nacional recupera sus reservas, incluso teniendo problemas de inundaciones, nuestra tierra sigue en una situación crítica. Exigimos una respuesta solidaria y técnica inmediata. No podemos permitir que el Levante se quede atrás mientras las cuencas cedentes presentan niveles de reserva óptimos. Además, sabemos que el Gobierno portugués ha decretado el estado de calamidad hasta el 8 de febrero y ha pedido a España que envíe menos agua desde el Tajo, por lo que proponemos consensuar un trasvase extraordinario hacia nuestra comarca, una medida que aliviaría de forma efectiva la presión hídrica y el riesgo de inundaciones en Portugal, transformando una amenaza de inundación en el centro y oeste peninsular en un auxilio vital para la supervivencia económica de nuestra comarca. El Levante Almeriense puede paliar el déficit si se pusieran en marcha los trasvases de forma urgente con el excedente de otras cuencas».

En este sentido, la Mancomunidad ha subrayado que los embalses de cabecera vinculados a los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora han alcanzado niveles que, según la normativa vigente, permiten reactivar los envíos de agua sin perjudicar a las cuencas de origen. Actualmente, la falta de recursos hídricos está generando un sobrecoste inasumible para los municipios y los sectores productivos de la zona.

Tras la reunión, los alcaldes del Levante Almeriense han acordado instar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) a solicitar la reactivación inmediata y sin restricciones de los trasvases Tajo-Segura y la conexión Negratín-Almanzora hacia Almería, exigir que se apliquen criterios técnicos y no políticos, reclamando la suspensión de limitaciones arbitrarias o aumentos de caudales ecológicos que no respondan a la realidad técnica actual de los embalses, así como apelar a la solidaridad interterritorial, recordando al Ejecutivo central que el agua es un bien de dominio público estatal y que su reparto debe garantizar la supervivencia de todas las regiones por igual. Asimismo, se ha consensuado una petición formal para un trasvase extraordinario que mitigue los riesgos por exceso en la cuenca del Tajo y solucione, de forma simultánea, la carencia crítica en el Levante Almeriense.

Desde la Mancomunidad puntualizan que el agua es una cuestión de justicia y supervivencia para nuestros pueblos y esperan una respuesta inmediata por parte del Ministerio para evitar que la situación derive en restricciones severas que afecten a la estabilidad social y económica de la comarca.