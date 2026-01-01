Medio centenar de desalojados por un incendio en un edificio en Vera durante la madrugada de Año Nuevo

Un incendio declarado en la madrugada de este miércoles, 1 de enero, en un edificio de viviendas de seis plantas situado en la calle Rafael ... Alberti de Vera ha obligado a desalojar de forma preventiva a más de medio centenar de vecinos, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. El suceso se saldó sin heridos ni personas atrapadas.

La primera llamada de aviso se recibió sobre las 2:50 horas, ya entrado el Año Nuevo. El fuego se originó en una vivienda situada en la tercera planta del inmueble, provocando una importante acumulación de humo que afectó a los pisos superiores.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Levante Almeriense, así como Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, activados por el 112. La Policía Local confirmó que el desalojo se realizó con éxito y sin incidencias, afectando a más de 50 personas, que pudieron abandonar el edificio por sus propios medios.

Una vez extinguido el incendio y tras las labores de ventilación, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas, excepto los inquilinos del piso afectado, que pasaron la noche con familiares debido a los daños sufridos en su hogar.

Las causas del incendio no han trascendido por el momento. El suceso provocó un final inesperado a la noche de Nochevieja para los residentes del edificio, aunque, según han destacado los servicios de emergencia, la rápida intervención evitó consecuencias personales.