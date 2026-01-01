Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La fachada del edificio afectada por las llamas. R. I.

Medio centenar de desalojados por un incendio en un edificio en Vera durante la madrugada de Año Nuevo

Los inquilinos pudieron regresar a sus viviendas tras la actuación de Bomberos del Levante, salvo los del piso en el que se originó el fuego

David Roth

Almería

Jueves, 1 de enero 2026, 14:02

Un incendio declarado en la madrugada de este miércoles, 1 de enero, en un edificio de viviendas de seis plantas situado en la calle Rafael ... Alberti de Vera ha obligado a desalojar de forma preventiva a más de medio centenar de vecinos, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. El suceso se saldó sin heridos ni personas atrapadas.

