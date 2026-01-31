Miles de fieles y una misma devoción

Comienza la cuenta atrás. En menos de una semana, el domingo 7 de febrero llega el día grande de Huércal-Overa pues el Cura Valera ... va a ser beatificado y el pueblo lo celebrara como fiesta grande. Se prevé una gran afluencia de fieles en la Eucaristía que se celebrara a las 11 de la mañana en el Espacio de Usos múltiples del municipio. Es por ello que, para facilitar la llegada a todos los interesados en acudir a este gran evento, IDEAL ALMERÍA ha elaborado guía con los detalles imprescindibles.

Llegada y aparcamiento

El Espacio de Usos Múltiples de Huércal-Overa está situado en la avenida Felipe VI de la localidad, la cual ese día permanecerá cerrada al tráfico para facilitar el acceso de los asistentes. Eso sí, se ha habilitado una zona de aparcamiento y un acceso ex profeso para el evento. Para llegar al mismo, la entrada principal desde la A-7 será por la salida número 675, en dirección a Huércal-Overa. Desde allí se debe continuar por la avenida de la Molineta, continuar por la avenida de la Inmaculada y acceder, finalmente, por la avenida de la Doctora Ana Parra. Desde este punto se podrá acceder a los aparcamientos que la organización ha acondicionado, tanto para vehículos particulares, como para los autobuses que vengan con grupos.

El resto del camino se realiza a pie, siguiendo la señalización. Además, la organización ha previsto que haya voluntarios acompañando y orientando en todo momento a los asistentes para facilitar el acceso y resolver cualquier duda que pudiera surgir.

Apertura de puertas

Está previsto que el recinto abra sus puertas a las 8.30 horas de la mañana para que los fieles puedan ir accediendo al mismo. En el Espacio de Usos Múltiples, se han instalado en la nave principal más de 3.200 sillas y, en el pabellón lateral anexo, más de 2.500 adicionales, haciendo posible que mas de 5.000 personas puedan seguir la celebración sentadas. Asimismo, se han dispuesto zonas reservadas para personas con discapacidad cerca del presbiterio.

En la entrada del recinto se encontrará un grupo numerosos de voluntarios, que ayudara a acomodar a todos los fieles por riguroso orden de llegada. Además, en el interior se instalarán pantallas para facilitar la visión del presbiterio a todos los asistentes desde cualquier punto.

Cabe destacar, que este espacio cuenta con zonas de aseos claramente señalizadas y un equipo de voluntarios que ayudará en todo lo necesario para que la participación sea cómoda y ordenada.

Desde casa

En caso de no poder acudir en persona a Huércal-Overa, la celebración de la Beatificación del Cura Valera se va a retransmitir en directo por Trece TV y Radio María. De este modo, desde hogares de toda España se podrá vivir esta experiencia única, para la que se han acreditado ya numerosos medios de comunicación.

IDEAL ALMERÍA estará también presente en el multitudinario evento, del que ofrecerá a sus lectores información continua durante la jornada del sábado a través de Ideal.es y, al día siguiente, en la edición impresa.

Sacerdotes y diáconos

La organización ha señalado que los sacerdotes y diáconos que quieran participar de la celebración pueden hacerlo. Para ello, deben inscribirse antes del martes 3 de febrero a través de un formulario online habilitado para tal fin. Además, solicitan que los grupos parroquiales estimen el numero de fieles que acudirán.

Todos los sacerdotes deberán vestir para la celebración estola y alba blancas. Su acceso está previsto a partir de las 10.15 horas a través de las puertas en la zona de los vestuarios, que se habrán habilitado como sacristía.

Antes y después

Pero la celebración de la Beatificación del sacerdote Salvador Varela no constará solo de esta Eucaristía sino que comenzara el viernes, 6 de febrero, a las 19 horas, cuando se va a celebrar una vigilia de oración en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huércal-Overa, presidida por José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena.

Además, el equipo que ha preparado el evento ha elaborado material para que las personas que no puedan desplazarse también muestren su respeto al futuro beato. Así, se ha dado forma a un texto de vigilia, que podrá celebrarse en los días previos como preparación espiritual a la Beatificación. Dicha información está disponible en la página web de la Diócesis de Almería, donde también se puede consultar múltiple información sobre el Cura Valera y los actos previstos para su nombramiento como beato de la Iglesia Católica.

A posteriori, habrá un momento importante para dar las gracias. El domingo, 8 de febrero, a las 19 horas se celebrará una Santa Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huércal-Overa, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. En esta Eucaristía se bendecirá la imagen del nuevo beato y, al finalizar, tendrá lugar la tradicional Procesión de las Lumbres.

Tras estos actos en torno a la figura del Cura Valera, febrero se va a convertir en un mes relevante para sus devotos de Almería, Murcia y todo el mundo. El día 27 de febrero será su primera festividad litúrgica, coincidiendo con la fecha de su nacimiento.

Para conmemorarlo, los días 24, 25 y 26 de este mes se va a celebrar un triduo en honor del beato Cura Valera a las 19 horas con posterior procesión de su imagen.