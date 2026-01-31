Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del nacimiento del Cura Valera, el año pasado, ante su estatua frente a la iglesia de la Asunción de Huércal Overa. R. I.

Miles de fieles y una misma devoción

Huércal-Overa ultima los preparativos para el día en que, tras 200 años, su ilustre vecino se convertirá en beato

Aroa García

Almería

Sábado, 31 de enero 2026, 22:19

Comenta

Comienza la cuenta atrás. En menos de una semana, el domingo 7 de febrero llega el día grande de Huércal-Overa pues el Cura Valera ... va a ser beatificado y el pueblo lo celebrara como fiesta grande. Se prevé una gran afluencia de fieles en la Eucaristía que se celebrara a las 11 de la mañana en el Espacio de Usos múltiples del municipio. Es por ello que, para facilitar la llegada a todos los interesados en acudir a este gran evento, IDEAL ALMERÍA ha elaborado guía con los detalles imprescindibles.

