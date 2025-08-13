Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El grupo de concejales durante la celebración del pleno. Ideal

Mojácar aprueba la cesión de la parcela municipal sin el apoyo del PSOE

El Ayuntamiento ratifica la nueva fecha de las fiestas locales para 2026, que se celebrarán el 12 de junio y el 28 de agosto

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:22

El Ayuntamiento de Mojácar ha aprobado por unanimidad un buen número de propuestas en aras de satisfacer las demandas del municipio. En ese sentido, ha ratificado el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Mojácar, un documento estratégico que guiará la planificación de las infraestructuras deportivas municipales durante los próximos años.

En cuanto al convenio con la Junta de Andalucía, el pleno ha dado luz verde a la formalización de la cesión de la parcela municipal situada en Rambla de Campos, donde ya se encuentra en funcionamiento el intercambiador de autobuses. El punto se ha aprobado con siete votos a favor y dos en contra del grupo municipal socialista.

El alcalde del municipio, Francisco García Cerdá ha explicado que la formalización de esta cesión «garantiza» que la infraestructura preste servicio con «estabilidad» y «respaldo» autonómico. Según García, es una muestra de cooperación institucional en «beneficio» de Mojácar, que mejora la movilidad y conecta el municipio con el entorno.

Durante la reunión, también se ha aprobado por unanimidad la solicitud de cesión de dos tramos de la carretera autonómica A-370, en las zonas de Cuartillas y Alparatas, para que pasen a competencia municipal. Esta medida permitirá al Ayuntamiento una gestión más «directa» y «eficaz» de dichas vías. En la misma tónica, se aprobó el calendario de fiestas locales para el año 2026. Las nuevas fechas establecen los días 12 de junio y 28 de agosto como festivos en el municipio.



